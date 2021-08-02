ВТБ полностью прибирает к рукам крупнейших в России железнодорожных операторов по перевозке зерна и леса

Контролируемый ВТБ «Деметра-Холдинг», в котором консолидированы зерновые активы банка, станет единоличным владельцем ГК «Рустранском» (ГК РТК).

Статья по теме: Теперь пришли за зерном

Госбанк, ставший крупнейшим оператором российских инфраструктурных активов, связанных с экспортом зерна, после ряда покупок в 2019-2020 годах, ранее заявил о намерении избавиться от своей доли в ГК РТК (ВТБ в нем принадлежит 50%, остальные — у основателей компании).

«Мы включили компанию, владеющую Рустранскомом, в состав компаний, предназначенных для продажи, для выбытия, — рассказывал журналистам финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов. — Это не просто переговоры, это, по сути, высокая вероятность того, что мы тем или иным действием, это может быть не транзакционное действие, это может быть не корпоративный договор, об изменении управления, утратим контроль над этой компанией».

Уже тогда источники Рейтер утверждали, что это будет не продажа на сторону, а передача пакета дочке ВТБ «Деметра-Холдинг». Ранее они были оформлены ООО КьюЭсАр Холдингс, 100% которой принадлежат банку. То есть сделка носила бы чисто технический характер.

Но как сообщил «Коммерсант», консолидированы на балансе «Деметры» будут не 50, а 100 процентов «Рустранскома», которому в свою очередь, принадлежат крупнейшие в отечественные операторы железнодорожных перевозок зерна и леса, «Русагротранс» и «Транслес».

В комментарии изданию председатель совета директоров «Деметра-Холдинга» Виталий Сергейчук заявил, что было принято исполнить опцион и консолидировать ГК РТК. Сделка уде в процессе реализации и должна завершиться до конца лета, но ее цена не раскрывается.

Продавцы — основатели Константин Засов и Константин Синцов «Рустанскома» вообще отказались комментировать соглашение. В 2019 году они намеревались развивать созданную ими группу компаний самостоятельно и привлечь деньги через IPO. Но на рынок не вышли, а за 29,6 млрд рублей продали 50% + одну акцию стратегическому инвестору — ВТБ с опционом на выкуп оставшегося в их руках пакета.

Расчет «Деметры» основывается, по словам Сергейчука, на ожиданиях роста урожая зерновых до 25—30 млн тонн, в основном в Центральном федеральном округе, Поволжье и Сибири. Большинство его, как утверждает председатель совета директоров холдинга, пойдет на экспорт. Ориентируясь на этот прогноз «Деметра» и строит свою стратегию, развивая маршрутизацию железнодорожных поставок зерновых и адаптирует под него свою элеваторную программу.

«Деметра-Холдингу» принадлежат 100% Новороссийского зернового терминала, 50% зернового терминального комплекса «Тамань», 35,36% «Новороссийского комбината хлебопродуктов», 50% минус 1 акция в «Объединенной зерновой компании», а также полностью, на 100% — . экспортер зерна «Деметра Трейдинг» и «Ипатовский комбинат хлебопродуктов».