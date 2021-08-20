Акции дня: бумаги «Распадской» бьют рекорды

После рекомендации по дивидендам по итогам первого полугодия 2021 года акции угольной компании «Распадская» взлетели в цене. За дневную торговую сессию в пятницу, 20 августа бумаги подорожали на +27,47% до 325 рублей за штуку. В течение дня максимальная стоимость бумаг достигала 351,60 рублей за акцию, что стало историческим рекордом.

Трейдеры стали активно скупать акции после того, как стала известна рекомендация по выплате «дивов». Совету директоров порекомендовали назначить выплаты в размере 23 рубля на обыкновенную акцию (доходность по состоянию на пятницу была в диапазоне 7-9%) по итогам шести месяцев этого года. Окончательное решение по выплате дивидендов примут на общем собрании акционеров 23 сентября. Закрытие реестра состоится 4 октября, то есть купить акции с возможностью получить «дивы» необходимо до 30 сентября.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев пояснил, что рекомендация оказалась неожиданной. «Ранее компания выплачивала в рамках дивидендной политики по 25 млн долларов дивидендов за полугодие — сейчас их размер в 8,7 раза выше. Дивидендная доходность — 9% против около 2–2,6% в последние годы», - сказал он.

Вслед за «Распадской» акции другой угольной компании – «Мечел» - также стали активно торговаться. «Префы» прибавили +8,26%, а «обычка» +3,17%.

Индекс Мосбиржи упал на -0,55% до 3832,7 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,74% до 1623,5 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:31 мск стоила 65,64 доллара за баррель (-1,22%). Российская валюта слабела – 74,3 рублей за доллар.