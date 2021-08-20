Чемпионы по переработке

Ярославская область может принять участие в пилотном проекте по модернизации обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Во многом это может произойти благодаря эффективной деятельности регионального оператора ООО «Хартия». На днях его акционер Игорь Чайка принял участие во встрече губернатора региона Дмитрия Миронова и генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева.

Чайка рассказал о результатах работы в регионе. Так, с помощью оператора установлено 23 тыс. контейнеров и бункеров, отремонтировано свыше 1300 мусорных площадок, еще 86 приведены в соответствие с санитарными нормами. Сейчас компания ведет работу по реконструкции мусоросортировочного центра «Чистый город» в Ярославле, а также возводит перерабатывающий комплекс вблизи полигона «Скоково».

«Проделана большая работа по замене контейнерного парка, по внедрению системы раздельного сбора отходов, по закупке техники для транспортировки и по созданию и реконструкции действующих объектов размещения и утилизации ТКО», — рассказал Игорь Чайка.

Акционер также добавил, что деятельность «Хартии» в регионе ведется в соответствии с утвержденной губернатором дорожной картой — все сроки и этапы реализации полностью контролируются со стороны властей Ярославской области.

В рамках региональной программы по развитию системы обращения с отходами в настоящий момент идет подбор площадок под строительство мусоросортировочных комплексов в Ростове, Рыбинске и Данилове, а в Угличе станция уже возведена. Если ориентироваться на нацпроект «Экология», к 2024 году объем перерабатываемых отходов в стране должен возрасти до 84%, и у ярославского региона есть все возможности одним из первых приблизиться к этому показателю.

Затраты регионального оператора на развитие инфраструктуры обращения с ТКО в данный момент пока что включены в тарифы для населения. Как отметил Дмитрий Миронов, очень важно попасть в пилотный проект РФ по субсидированию развития мусорообрабатывающей отрасли — это снизит финансовую нагрузку на жителей региона и поспособствует реализации намеченных проектов.

«Мы готовы войти в этот проект, и обращаемся с тем, чтобы включили Ярославскую область в число его участников», — отметил Миронов.

С тем, что для региона включение в проект откроет новые возможности, согласен и Денис Буцаев. По его словам, Ярославская область сегодня входит в число лидеров по развитию системы обращения с ТКО, о чем неоднократно докладывали и председателю Правительства РФ, и Президенту по выполнению целевых показателей федерального проекта. Гендиректор РЭО заметил, что область давно зарекомендовала себя как активный регион в сфере развития отрасли по обращению с ТКО.

«Доля обработки в Ярославской области составляет 55% [вместо запланированных 47%]. Доля утилизации в 2021 году должна была составить 5,3%. По фактическому выполнению, она сейчас составляет 5,5%, что также является превышением», — привел данные Буцаев, подчеркнув, что это один из самых высоких показателей в стране.