История становится корректнее: ученые получили новые данные о рождении царя Бориса Годунова

Ученые НИУ ВШЭ «уточнили» дату рождения царя Бориса Годунова. Точное указание дня рождения одного из самых неоднозначных персонажей российской истории Федор Успенский и Анна Литвина обнаружили в книге «Путешествие в Персию через Московию: 1602 — 1603 год», в которой собраны свидетельства дипломата Священной Римской империи Георга Тектандера. В ней, в частности, датой рождения Годунова названо 2 августа 1552 года по старому стилю (соответственно, 12 августа — по новому). Ранее историки указывали лишь год рождения царя.

Вот как говорится об этом в записках австрийского дипломата: «Также и 2-го августа, когда Великий Князь (Борис Годунов) праздновал день своего рождения, нам, как и раньше, прислали из дворца 200 человек, которые несли каждый по блюду с разными рыбами, ибо это был постный день у московитов».

Точность указанной даты у ученых сомнения не вызывает — Георг Тектандер фон дер Ябель был в этом предельно аккуратен. В течение своей миссии он педантично указывал все числа. Причем, будучи в Москве, он записывал даты не по новому стилю — по григорианскому календарю, а по старому, юлианскому.

Кроме того, у историков была возможность проверить точность привязки описанных Тектандером событий к календарным датам. Параллельно с ним записи вел тогда глава посольства Священной Римской империи Стефан Какаш (его свидетельства также вошли в вышеуказанную книгу). Так что фактически об одних и тех же событиях велась независимая двойная запись, что дало исследователям дополнительный материал для уточнений.

«Результат этой проверки Тектандер выдерживает идеально — все даты в его записках, в частности, те, которые относятся к первому пребыванию в Москве, когда глава посольства ещё был жив, полностью соответствуют датам у Какаша...», — подчёркивают Фёдор Успенский и Анна Литвина.

При этом в сообщении по поводу этой исторической «находки» пресс-служба ВШЭ отмечает, что «Путешествие в Персию через Московию…» — труд достаточно известный, он только переиздавался трижды, но лишь исследователи «вышки» обратили внимание на содержащийся в нем столь значимый и интересный факт.

Указанной автрийскими дипломатами дате ученые нашли подтверждение и в других источниках начала XVII века, в частности, в записках имперского посла в Москве, барона Генриха фон Логау.

Результаты своих изысканий историки ВШЭ опубликовали журнале Studi Slavistici.

И как говорится в сообщении пресс-службы «Вышки», «неоднозначный правитель Борис Годунов (1552 – 1605) невольно оказался нелюбимым персонажем отечественной истории. В его биографии были и остаются неточности и пробелы. Но сколь бы ни был неоднозначен правитель, его исторические «права» стоит восстановить. И для начала — определить точную дату рождения».

