Меркель попрощалась с Россией

Поездка канцлера Германии в Россию не напоминала по своему сценарию ее прощальный вояж в США. Нет ни одного политического лидера Европы, да и мира, с которым Меркель взаимодействовала также долго, как с Владимиром Путиным. Напомним, что нынешний канцлер Германии находится на своем посту 16 лет. Ни с одним из действующих политиков стран ЕС у Путина нет таких давних и доверительных отношений, как с немецкой «железной фрау». Тем не менее, Россия и Германия никак не могут быть названы союзниками. Врагами, вроде бы, тоже – но, в отличие от своей поездки в США, все любезности, которые была вправе проявить Меркель в ходе визита в Москву, по существу ограничились приемом цветов от российского президента, и фразой: «Владимир, меня скоро не будет».

Длившиеся 3,5 часа переговоры двух лидеров были посвящены нескольким темам, которые они просто не могли не обсудить.

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Во-первых, Афганистан. Стараниями Меркель последние события в этой стране не выглядят как фиаско бундесвера. Последние германские солдаты покинули Афганистан еще в июле (сейчас их частично вернули для эвакуации граждан ФРГ) и неудачный финал войны – сомнительная заслуга одних лишь США. Зато Германии придется принять деятельное участие в судьбе афганских беженцев: положение страны-политического и экономического лидера ЕС обязывает. Поэтому подчеркнуть, что канцлер уделяет афганской проблеме особое внимание для Меркель сейчас важно не только для обеспечения красивого финала политической карьеры, но и в предвыборных целях. Бундестаг переизбирают этой осенью.

Во-вторых, почти достроен «Северный поток-2». Если ничего чрезвычайного не произойдет, он заработает в октябре-ноябре. То есть, когда Меркель уже будет в отставке. Следующему канцлеру предстоит выполнить ее обещание - обеспечить, чтобы «Северный поток-2» не привел к ликвидации украинского транзита российского газа. Не случайно после беседы с Путиным, Меркель направится в Киев, на встречу с Владимиром Зеленским. Все должны знать, что канцлер о своих словах не забывает.

И, наконец, в-третьих: права человека. За годы долгого правления Меркель ее не раз, и в Германии, и за ее пределами, упрекали в мягкости по отношению к Москве. В речах иных вполне респектабельных политиков она – чуть ли не глава «пятой колонны» Кремля в Евросоюзе. Меркель важно было продемонстрировать в своем прощальном визите, что это не так. Отсюда – дата приезда в Москву: годовщина отравления Алексея Навального.

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Это имя Меркель произнесла на пресс-конференции не дожидаясь неизбежного соответствующего вопроса германских журналистов. Она заявила, что приговор Навальному для Германии неприемлем. «Я это сказала и потребовала освобождения Алексея Навального», - передала Меркель часть своей беседы с Путиным.

Эта третья тема – пожалуй, единственная, по которой российский президент не захотел публично подыгрывать уходящему канцлеру. Путин повторил то, что уже говорил: Навальный за экономику, а не за политику. Стало быть, все правильно. При этом фамилию «Навальный» Путин не произнес.

Как создается впечатление, чтоб для европейцев яснее дошло, что в данном случае торг неуместен, к визиту Меркель был пополнен список Минюста, в том числе, за счет телеканала «Дождь». У надеявшихся, что Путин преподнесет уходящему канцлеру подарок по этому важному для Берлина вопросу, остается надежда на то, что оба лидера заключили некую договоренность, о которой не сочли нужным сообщать прессе.

Что касается «Северного потока-2», то здесь российский лидер откровенно подыграл сторонникам Меркель – правящему блоку ХДС/ХСС. Путин не только назвал его не политическим, а экономическим проектом, не только упирал на выгоду от транзита газа по новому маршруту, но и заговорил на тему, которая весьма важна в избирательной кампании в ФРГ. «Северный поток-2», подчеркнул российский лидер, это «более экологический чистый проект», чем трубопровод через Украину, который «в пять раз сокращает выбросы в атмосферу». Получилась полемика с конкурентами ХДС/ХСС, германскими «зелеными». Они критикуют «Северный поток-2» именно с экологических позиций.

Путин также однозначно сказал, что Россия – за сохранение украинского газового транзита. Но, как следует со слов президента, здесь мяч – на стороне ЕС и той же Германии. Все зависит от того, какой объем газа европейцы будут закупать.

В той части пресс-конференции, которая касалась Афганистана, нельзя обойти вниманием адресованный Путину призыв Меркель обсудить с талибами (террористической организации, запрещенной в РФ) оказание гуманитарной помощи афганскому населению. Это уже выглядит как послание преемнику германского канцлера. Меркель косвенно признала, что у Москвы – особые отношения с талибами. А стало быть, и афганский вопрос решать без России не получится, как бы ни хотелось многим в Германии обратного.