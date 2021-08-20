Минздрав Израиля рекомендовал третью дозу вакцины от коронавируса для лиц старше 40 лет

Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш утвердил рекомендацию экспертной комиссии ведомства, которая предложила понизить минимальный возраст для вакцинации третьей дозой прививки от коронавируса компании Pfizer с 50 до 40 лет, сообщает ТАСС.

«Генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Аш утвердил рекомендацию экспертной комиссии по вакцинации от коронавируса по введению третьей дозы прививки лицам в возрасте от 40 лет и старше, а также вне зависимости от возраста медицинским работникам, преподавателям, лицам, осуществляющим уход за пожилыми людьми, а также беременным женщинам», – сообщила пресс-служба министерства. Государственное израильское радио Kan сообщает, что крупные сети поликлиник Израиля уже открыли запись на вакцинацию третьей дозой прививки Pfizer для этих групп населения.

30 июля в Израиле начали делать третью инъекцию вакцины Pfizer жителям страны старше 60 лет, привитым не ранее чем пять месяцев назад второй дозой, а с 13 августа возраст был снижен до 50 лет. Вакцинация этим препаратом в Израиле началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 5,87 млн человек, вторую – 5,43 млн, третью – 1,2 млн. Две дозы вакцины получили 58% жителей страны. Однако не смотря на это, в стране наблюдается резкий рост числа инфицированных коронавирусом. Если в начале июня число новых заражений в сутки не превышало 20 случаев, то за 18 августа инфицировались 7 628 человек.

13 августа «Эксперт сообщал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование третьей дозы вакцины от коронавируса от производителей Pfizer-BioNTech и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом.

«Страна вступила в очередную волну пандемии COVID-19, и FDA особенно осознает, что люди с ослабленным иммунитетом особенно подвержены риску тяжелого заболевания. После тщательного изучения имеющихся данных FDA определило, что эта небольшая уязвимая группа может получить пользу от третьей дозы вакцин Pfizer-BioNTech или Moderna. Сегодняшние действия позволяют врачам повысить иммунитет. У некоторых людей с ослабленным иммунитетом, которым необходима дополнительная защита от COVID-19. Как мы уже заявляли ранее, другие полностью вакцинированные люди имеют адекватную защиту и в настоящее время не нуждаются в дополнительной дозе вакцины против COVID-19. FDA активно участвует в научно обоснованном и строгом процессе с нашими федеральными партнерами, чтобы решить, может ли потребоваться дополнительная доза в будущем», – заявила и.о. комиссара FDA Джанет Вудкок.

9 июля «Эксперт» сообщал, что фармацевтический альянс Pfizer-BioNTech запросит разрешение у регуляторов США и ЕС на применение третьей дозы вакцины от коронавируса, сообщает Euronews. По данным Pfizer-BioNTech, третья доза препарата вызывает высокие титры антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций. Согласно заявлению фармакологических компаний, третья прививка может понадобиться в течение 6-8 месяцев после полной вакцинации. В настоящее время продолжается работа над обновленной версией препарата.

В свою очередь американские регуляторы — Центр по контролю и профилактике заболеваний США и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — опубликовали совместное коммюнике, в котором говорится, что в настоящее время люди, полностью вакцинированные от COVID-19, не нуждаются в третьей дозе прививки, поскольку защищены от тяжелого течения заболевания и смерти. Однако регуляторы сообщили, что готовы к новым дозам, если будет научно доказано, что они необходимы.

13 июля «Эксперт» писал, что руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявило, что никаких данных о необходимости третьей прививки нет, и призвало богатые страны поделиться «лишними» вакцинами с бедными, где их катастрофически не хватает даже для первых двух прививок.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил на пресс-конференции, что астрономическое вакцинное неравенство объясняется элементарной «жадностью», и призвал производителей вакцин отправлять продукцию не богатым странам для еще одной прививки, а в первую очередь – бедным.

В США полностью вакцинировано от коронавируса более 50% населения. Не смотря на это, в стране наблюдается резкий рост числа инфицированных коронавирусом. В последние дни фиксируется свыше 140 тыс заражений в сутки, тогда как в июне это число не превышало 16 тыс случаев в день.