Москва занимает первое место в России по выдаче льготных кредитов «Семейной ипотеки» - заммэра Ефимов

В первом полугодии 2021 года в Москве выдали 3,6 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 24,6 млрд рублей – по этому показателю Москва занимает первое место среди регионов России. Всего на Москву пришлось 11% всех выданных по программе кредитов и 23% от общего объема кредитования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Всего в январе – июне 2021 года московскими заемщиками было приобретено 223,3 тыс. кв. метров жилья при средней стоимости квадратного метра 182,4 тыс. руб. Средняя ставка кредитования по семейной ипотеке в первом полугодии 2021 года составила 4,77%, что на 0,03 п.п. ниже среднероссийской ставки, средний срок кредитования – 258 месяцев», – добавил заммэра.

Наибольший спрос на семейную ипотеку в первом полугодии 2021 года пришелся на март, когда в Москве было выдано 770 льготных кредитов на общую сумму 5,13 млрд рублей, а всего по России – 6 901 семейных кредитов с объемом кредитования 22,36 млрд рублей.

«Почти 89% объектов недвижимости по семейной ипотеке было приобретено по договору участия в долевом строительстве и только 11% – по договору купли-продажи. Наиболее частым основанием для получения кредита по программе стало рождение третьего (или последующего) ребенка – 2 210 кредитов или 61% от общего числа, 1 127 кредитов или 31% выдано по рождению второго ребенка, 217 или 8% кредитов – рождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья», - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

После того как условия семейной ипотеки расширили (с 1 июля 2021 года льготный кредит могут взять семьи с одним ребенком), число заявок на участие в программе выросло. В правительстве Москвы считают, что объемы кредитования продолжат расти, поскольку, по данным статистики, семей с одним ребенком практически вдвое больше, чем семей с двумя и более детьми.

Взять семейную ипотеку по льготной ставке до 6% могут семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Максимальная сумма ипотеки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в остальных регионах – 6 млн рублей. С 1 июля 2021 года программу распространили на семьи, в которых с начала срока действия программы родился первый ребенок. Помимо выдачи льготного кредита, семейная ипотека позволяет рефинансировать действующий ипотечный кредит по льготной ставке при наличии в семье ребенка, рожденного после 1 января 2018 года, и соответствия ранее взятого кредита условиям программы.