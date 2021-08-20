Общественный транспорт Москвы потерял 30 млрд руб из-за карантина

Московский общественный транспорт из-за карантинных ограничений получил в 2020 году на 32,6 млрд руб меньше платежей за перевозки, чем в 2019-м, сообщает РБК со ссылкой на отчетность предоставленной Федеральной налоговой службой.

Поступления от продажи услуг «Московского метрополитена» в 2020 году снизились на 26,8 млрд руб, или на 32%, по сравнению с 2019 годом и составили 56 млрд руб. У «Мосгортранса», который управляет наземным транспортом столицы денежные поступления упали на 29,6%, или на 5,8 млрд руб, до 13,8 млрд руб.

РБК напоминает, что ранее столичное правительство сообщало о снижении пассажиропотока в городском транспорте Москвы на 37% в 2020 году из-за карантинных ограничений, но денежные показатели не раскрывало. Для компенсации выпадающих доходов власти нарастили помощь обеим компаниям: бюджетные ассигнования для Московского метрополитена выросли в прошлом году на 70%, до 98,9 млрд руб, а субсидии «Мосгортрансу» для компенсации расходов – на 64%, до 30,9 млрд руб.

В целом метро отчиталось о росте выручки за прошлый год на 11,3%, до 140,8 млрд руб., а «Мосгортранс» – о ее падении на 34,9%, до 26,8 млрд руб. Оба предприятия закончили пандемийный год с убытками: метрополитен — на 13 млрд руб. (против 9 млрд руб. годом ранее), а «Мосгортранс» — на 3,3 млрд руб. (плюс 94% год к году).

1 июля «Эксперт» сообщил, что власти Москвы опровергли сообщения о возможности QR-кодов на общественном транспорте столицы.

В интервью программе «Время покажет» на 1-м канале 29 июня, отвечая на соответствующий вопрос ведущего, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы и руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк заявил, что в столичном правительстве велось обсуждение возможного распространения QR-кодов на разные сферы жизни города в связи с распространением COVID-19.

Эту тему подхватила пресса и информационные агентства. Вероятность распространения QR-кодов в общественном транспорте и магазинах взволновала общественность.

Но в разговоре с Expert.ru Алексей Немерюк опроверг эту новость: «Это бред <…> Власти Москвы пока не планируют каких-либо новых ограничений по QR-кодам», — сказал министр правительства Москвы.