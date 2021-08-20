Правительство России ввело полугодовой запрет на вывоз за рубеж дельфинов, китов и морских свиней

В России будет действовать 180-дневный запрет на экспорт морских млекопитающих: дельфинов, китов и морских свиней, сообщается на официальном сайте Правительства. Согласно постановлению, подобное предложение о временном запрете на вывоз животных с таможенной территории поручено внести на рассмотрение и в Евразийскую экономическую комиссию.

«Главная цель – защитить популяцию морских млекопитающих, которые пользуются большим спросом за рубежом», в том числе в сфере развлечений – в океанариумах и дельфинариях», сообщается в пресс-релизе Правительства.

Запрет является частью комплексной работы Правительства по усовершенствованию законодательства в сфере биологических ресурсов. Ранее уже был принят запрет на вылов морских млекопитающих в рамках промышленного рыболовства, а также были ужесточены требования к их вылавливанию в учебных и культурно-просветительских целях.

Насколько действенным будет введенный правительством мораторий, непонятно, учитывая, что самки дельфинов различных видов вынашивают потомство в течение 10-16, а по данным некоторых источников, и до 18 месяцев, то есть, от 300 до 540 дней. А рождается у них только один дельфиненок. И у китов беременность длится 15-8 месяцев, и на свет также появляется только один детеныш.

Напомним, что усовершенствовать существующее законодательство поручил президент России Владимир Путин после того, как власти в 2018 году узнали о сотне косаток и белух, незаконно выловленных и содержащихся в «китовой тюрьме» в районе Находки. Животных планировали продать в китайские океанариумы. Условия, в которых жили млекопитающие, возмутили ученых, политиков и активистов по всему миру. После нескольких месяцев проведения работ по освобождению все животные были выпущены на свободу в ноябре 2019 года. Компании, отлавливавшие косаток и белух в «китовую тюрьму», были оштрафованы в общей сложности на 150 млн рублей.