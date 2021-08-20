Преимущества использования в интерьере раздвижных дверей

Это практичное, современное и стильное решение повсеместно применяют в гостиных, спальнях, гардеробных, кухнях, ванных и других помещениях. Двери раздвижные получили высокую популярность благодаря целому ряду присущих им достоинств.

Основное преимущество межкомнатных дверей-купе заключается в их эргономичности. Такая конструкция не распахивается вперед, а сдвигается в сторону вдоль стены либо в специальный короб, что обеспечивает существенную экономию места. Особенно это важно в тесных квартирах. При установке двери-купе в зоне распахивания можно разместить мебель, для которой раньше в помещении не хватало пространства. Разумеется, можно и совсем отказаться от разделения помещения путем установки дверной арки, однако этот способ нельзя использовать, когда дело касается туалета, ванной или спальни.

Помимо разграничения различных помещений раздвижные конструкции можно использовать и для зонирования пространства в пределах одного помещения. При использовании этого подхода двери-купе устанавливаются во всю ширину комнаты. Такое решение является удачным, когда одно помещение нужно сделать и спальней, и гостевой, либо когда надо разделить просторную кухню на зону приготовления еды и ее приема. В число других важнейших достоинств раздвижных межкомнатных дверей входят:

компактные размеры;

доступность;

внешняя привлекательность;

простота использования.

Поскольку на место раздвижной межкомнатной конструкции устанавливается простое дверное полотно, оно может быть оформлено самыми разными способами. Для зонирования одного помещения обычно используют стеклянные или зеркальные двери-купе. В ванной и спальне предпочтительнее использовать глухое полотно. Единственный существенный недостаток раздвижной межкомнатной двери состоит в ее низких тепло- и звукоизоляционных свойствах, однако они в любом случае превосходят соответствующие характеристики межкомнатной арки.

Маленькое жилье при установке раздвижных межкомнатных дверей делается более комфортным, а просторное – стильным и оригинальным. Именно по этой причине двери-купе получают все более широкое распространение при оформлении интерьеров.