Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух примет участие в Восточном экономическом форуме – 2021

«В 2021 году отмечается 100-летие установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Уверен, что участие главы монгольского государства в Восточном экономическом форуме будет иметь практическое значение для расширения двустороннего сотрудничества и станет новым шагом в развитии партнерства наших стран», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
Делегация Монголии традиционно принимает участие в мероприятиях деловой программы ВЭФ. Кроме того, монгольские спортсмены регулярно выступают на Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом Президента России Владимира Путина в рамках спортивной программы Форума.
Напомним, что в рамках деловой программы VI Восточного экономического форума состоится международная конференция, которая будет посвящена 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.
Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.
Восточный экономический форум 2021 года пройдет 2–4 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.
Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
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