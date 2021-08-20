Рейтинг «Единой России» оказался в противофазе ценам на морковь и картофель

Избирательная кампания в Государственную Думу входит в свою завершающую фазу. Трехдневное голосование начнется чуть меньше, чем через месяц. Но, кажется, что пока результаты выборов не вызывают у россиян особенных ожиданий.

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На низком старте

По данным Фонда «Общественное мнение», опубликованным в конце прошлой недели, проголосовать за «Единую Россию» готовы около 30% процентов избирателей. Этот показатель на 3% выше, чем был в начале месяца. Можно сказать, сегодня партии власти удалось выбраться из самого глубокого за последний год пике. Впрочем, по данным ВЦИОМ, её рейтинг продолжает удерживаться на уровне 27%.

Иные партии и вовсе застыли на своих рейтинговых позициях. Уровень поддержки КПРФ и ЛДПР, согласно цифрам на сайте ВЦИОМ, составляет около 16 и 9 процентов соответственно.

Подобная электоральная апатия практически на финишной прямой имеет под собой несколько причин.

По дороге разочарований

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в одном из своих недавних интервью отметил две причины, по которым партиям пока не удается пробиться к избирателям. Первая причина, по его мнению, связана с коронакризисом и третьей волной заболеваемости.

«Другой аспект этой проблемы — социально-экономический: люди пока чувствуют только рост цен, а роста зарплат — нет. То есть у людей сейчас другие заботы и проблемы, и с парламентом они решение этих проблем не связывают», — отметил Федоров.

Но, как считает политолог Дмитрий Фетисов, сейчас не стоит полностью полагаться на результаты рейтинговых опросов. «Я вообще скептически отношусь к рейтингам на данном этапе, — комментирует политолог, — сейчас очень большой процент неопределившихся, и всё будут решать две последние недели перед голосованием».

Также, по словам Фетисова, в том, что рейтинги партий практически замерли в одной точке, решающую роль играет то, что большинство граждан разочарованы во всех действующих политических силах и не видят того, кто мог бы удовлетворить их ожидания.

Небольшой рост рейтингов партии власти, произошедший в августе, политологи связывают с недавним падением цен на морковь и картофель, точнее, ту самую «борщевую корзину», которая недавно обсуждалась правительством. Впрочем, некоторые эксперты возлагают надежды и на растущую к осени политизацию населения.

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Но, как считает Валерий Федоров, даже если рейтинг партии власти будет падать — в этом нет ничего критического. «В 2016 году было то же самое, рейтинг "Единой России" по ходу кампании падал, не критично, не драматично, тем не менее результат выборов был для партии очень приличный. И в этот раз тоже никакого драматического падения нет», — считает глава ВЦИОМ.

Дотянуть на протесте

Что касается оппозиционных партий, то, по словам Дмитрия Фетисова, причины низких темпов роста их рейтингов кроются в слабых технологических ресурсах и отсутствии ярких медийных кампаний. Так, считает политолог, у КПРФ — одного из основных игроков системной оппозиции на этих выборах — есть большие шансы на то, чтобы увеличить свой рейтинг перед выборами. Однако коммунисты, так сказать, упираются в потолок собственной аудитории.

«Многое зависит от того, будет ли КПРФ дальше проводить уличные акции, насколько они отработают освещение своей повестки. Если им удастся выйти за рамки своих сторонников, то рейтинги могут подрасти, — считает Фетисов, — но сегодня у КПРФ традиционно слабая медийная кампания».

Повышение рейтингов могут ожидать и молодые партии, среди которых «Новые люди», отрабатывающие прогрессивную повестку на этих выборах. К ним, по мнению экспертов, может уйти какое-то количество из тех, кто сегодня еще не определился с выбором.

В целом, несмотря на близость выборов, кажется, что пока предвыборная кампания в России по большей части пребывает в спящем режиме. Что, безусловно, связано и с календарными особенностями. Большая часть предвыборного периода выпадает на летнее время отпусков и каникул, когда люди отдаляются от политической повестки. Но наиболее горячая фаза приходится на первые недели осени, и именно от неё стоит ждать решающих изменений в электоральной статистике.

