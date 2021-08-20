— Как можно оценить состояние и планы производства Renault в России, какая доля продающихся на внутреннем рынке автомобилей сейчас производится на ваших российских предприятиях?

— Россия является вторым по значимости рынком для группы Renault. Renault Россия входит в число крупнейших производителей легковых автомобилей в стране. Стратегия компании в России основана на моделях локального производства, которые создаются c учетом условий эксплуатации в нашей стране. Сейчас производство Renault в России сосредоточено на двух производственных площадках – в Москве (внедорожная линейка Duster, Kaptur и Arkana) и в Тольятти (Logan, Sandero). Единственной на данный момент импортируемой моделью является фургон Renault Master. Мы активно обновляем модельный ряд. В 2020 году на рынок был выведен Renault Kaptur, а в 2021 году мы представили новый Renault Duster. Динамика наших продаж носит положительный характер: за 7 месяцев 2021 года было продано 81 291 автомобилей Renault (+29% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).

— Каков уровень локализации вашего производства в России? Можно ли привести примеры удачно локализованных комплектующих, что локализовать не получается?

— Наша стратегия на российском рынке основана на производстве и продаже глубоко локализованных моделей. Renault является лидером по уровню локализации среди представленных в России иностранных брендов. Все локально произведенные модели Renault, согласно заключению Минпромторга России, имеют 2145 баллов в соответствии с требованиями и условиями постановления Правительства №719. Мы продолжим придерживаться этой стратегии и в дальнейшем, постепенно увеличивая уровень локализации наших автомобилей. Удачным примером служит новый Renault Duster. Большая часть штампованных автокомпонентов для Duster изготавливаются российскими предприятиями, используя российское сырье. В качестве примеров автокомпонентов и систем, отвечающих требованиям локализации на территории Российской Федерации, можно выделить сиденья, тормозную систему, топливные баки, элементы экстерьера (бампер, спойлеры, наружные панели) и т.д.

— Как вы решаете вопрос с кадрами, насколько легко вам находить квалифицированные кадры для вашего производства в России?

— Основная ценность нашей компании – это наши люди, поэтому, конечно же, большое внимание мы уделяем внутреннему развитию кадрового состава. Мы предлагаем различные программы обучения и развития, как для специалистов, так и для менеджеров. Благодаря своему долгосрочному присутствию в России мы смогли создать сильную и высоко мотивированную команду, что является залогом нашего успеха в России. Наша компания находится в постоянном развитии и движении, поэтому для нас очень актуален вопрос поиска и подготовки молодых потенциальных сотрудников - студентов. Мы сотрудничаем с 15 ключевыми вузами (например, МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, Высшая школа экономики и тд ) и колледжами с целью привлечения кадров различных периметров.

— Как вы можете оценить потенциал и возможность экспорта продукции из России? Есть ли у вас экспортные поставки и планы на этот счет? Может ли экспорт, на ваш взгляд, быть драйвером развития автопрома в РФ?

— Renault Россия осуществляет экспортные поставки всего производимого в РФ модельного ряда в страны СНГ и ближнего зарубежья (Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армению, Кыргызстан и др.). В 2020 было экспортировано 10,101 автомобилей. За первые четыре месяца 2021 года было экспортировано около 3 тысяч автомобилей. Важную роль сыграло и начало поставок в эти страны нового Duster с апреля 2021 года. Также налажен экспорт автокомпонентов. В 2020 году во взаимодействии с другими российскими производителями наша компания поставила на экспорт более 370 различных наименований автокомпонентов.

— Как вы оцениваете меры господдержки, чего вам не в плане государственного регулирования?

— Мы отмечаем высокую эффективность государственных программ: в 2020 году продажи по ним составили 26 684 автомобиля, т.е. более 20% от всех проданных автомобилей Renault. Важно отметить, что под программу попали все модели Renault локального производства.

Они оказали серьезную поддержку рынку и в начале 2021 года. Мы благодарны за все меры, предпринимаемые государством, по стимулированию спроса и будем рады их продолжению и усилению.

— Какие ключевые факторы будут влиять на развитие автопрома в России, на ваш взгляд, в ближайшее время, что будет определять его развитие?

— Основное влияние на рынок будут оказывать макроэкономические факторы, в частности, колебания курса рубля. Меры государственной поддержки станут основным рычагом для восстановления рынка после кризисного Covid-периода. Тем не менее, автомобильной индустрии придется столкнуться с важными вызовами: продолжится локализация продукции и восстановительный период после повышения цен на сырье, ситуация с поставками отдельных компонентов также потребует отдельного внимания. Именно поэтому для быстрого восстановления рынка и стимулирования спроса существует высокая потребность в поддержке государства. Renault Россия уверенно смотрит в будущее, мы сможем справиться со всеми вызовами и сохранить свою позицию среди лидеров рынка.

