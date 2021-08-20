Рубль пострадал из-за нефти

По итогам торгов 19 августа российская валюта достаточно ощутимо подешевела по отношению к доллару и евро. Так, к 19:00 «американец» подорожал на 40,5 копейки, до 74,23 рубля, а евро — на 31,25 копейки, до 86,78 рубля. Падение было связано с двумя основными причинами: резким падением цен на нефть и заявлениями ФРС о предстоящем сворачивании вливаний ликвидности в рынки на фоне восстановления экономики США. Это спровоцировало уход инвесторов из рисковых активов.

Что касается нефти, то к концу торговой сессии четверга цена сорта Brent снижалась почти на 4%, обвалившись до 66 долларов за баррель. Это уже шестая сессия негатива для «черного золота». Сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 3,13%, до 63,41 доллара за баррель.

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Но еще большие опасения рынков связаны с так называемыми «минутками FOMC» — протоколом последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Документ был опубликован вчера, в нем говорится, что большинство из 19 членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) поддержали целесообразность начала сворачивания программы выкупа активов до конца 2021 года. Эти новости оказали на настроения инвесторов даже большее давление, чем опасения в отношении распространения коронавируса, в частности, в Азии.

И все же рубль сумел сохранить равновесие в последнюю волну волатильности в нефти, констатирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, давление на российскую валюту сохраняется, но здесь достаточно много оптимизма. От укрепления рубль удерживает политика Минфина, который покупает много валюты — по 14,4 млрд рублей в день, - и постоянно меняющийся аппетит к риску.

Позитивом является тот факт, что Россия не вмешивается во внешние геополитические конфликты и вообще соблюдает уверенный нейтралитет, полагает эксперт. Сырьевая волатильность перекрывается интервенциями Минфина, плюс фактор ключевой ставки — ЦБ ведет максимально прозрачную монетарную политику, что позволяет планировать время роста показателя. Для доллара на ближайшее время, говорит Анна Бодрова, актуален проторгованный коридор 73,50-74,50 руб., выше 75 рублей он сейчас вряд ли заберется. Для евровалюты рамки 86-88 руб. остаются прочными.

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Тем временем, указывает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, после выраженной волны ослабления рубля, когда за последние двое суток 18-19 августа курс доллара поднялся из района 73,40-73,50 руб. в область выше 74 руб., сегодня в начале торгов движения пока более спокойные. Под вечер вчерашнего дня пара доллар/рубль показала пик 74,34 руб., а затем спустилась под закрытие до 74,16 руб., сегодня в стартовые два часа с 7 до 9 мск торги шли в узком диапазоне 74,11-74,25 руб.

Затем доллар поднялся выше и переписал максимум недели, дойдя до 74,43 руб. по состоянию на 10.30 мск. В целом, по мнению эксперта, ожидания расширения коридора колебаний ориентировочно до уровней 74,75-75,25 руб. за доллар на сегодня или с прицелом на начало уже следующей недели, можно назвать вполне реалистичными. Так, котировки при этом сценарии в целом останутся в пределах летнего разброса колебаний. Он напоминает, что абсолютный максимум за три последних месяца был показан 8 июля на уровне 75,33 руб., и тогда он был достигнут в ответ на неопределенность, временно возникшую вокруг согласования квот по расширению добычи от ОПЕК+.

Следим за долларом и ФРС

Вот и сейчас рубль в основном чувствительно реагирует на постепенное продвижение доллара ещё немного выше по отношению к корзине мировых резервных валют и одновременно на снижение сырьевых котировок. Нефть Brent опускалась вчера в цене до 65,57 доллара за баррель, но правда в азиатские часы сегодня уже откатывала выше к 67 долларам, но это уровни, на которых нефть не была с мая. Дрогнули, снижаясь от максимумов в пределах 10%, и сверхвысокие этим летом европейские цены на газ. Почти на 9% в моменте за неделю дешевели контракты по меди, с 212 до 160 долларов с начала месяца подешевели фьючерсы на железную руду, и это очень много.

Даже сейчас ситуация на рынке металлов больше напоминает пока сильную техническую коррекцию после их беспрецедентного подорожания за весь период пандемии в целом, чем некий разворот тренда принципиально и надолго, вызванный опасениями замедления спроса со стороны Китая, США или в целом по всему срезу мировой экономики. Так или иначе, считает Марк Гойхман, прогнозы на будущее сырьевого рынка могут быть разными, но текущее снижение экспортных поступлений по итогам августа уже в России, очевидно, будет, даже если цены на сырьё затем и снова станут повыше. Поэтому определённый эффект на рубль текущая динамика сырьевых цен в мире, конечно же, не может не оказывать.

В то же время влияние движений на мировом валютном рынке пока минимально: курс евро/доллар опустился с начала недели с 1,18 до 1,1670, а британский фунт за три недели с 1 августа продвинулся вниз от 1,3950 до 1,3620, что ограничивает подъём курса евро в России отметкой 87 руб. Доллар продолжает набирать в августе понемногу вес и против австралийского, новозеландского, канадского доллара, реагируя как на нежелание пока что центробанков этих стран приступать к ужесточению денежно-кредитной политики, так и на сообщения о вероятном начале сворачивания стимулов ФРС США ещё до конца года, снижая тем самым мощность работы печатного станка.

Однако практика циклов сворачивания в предыдущие годы после острой фазы кризисов всегда показывала, что объёмы выкупа облигаций Резерв склонен уменьшать очень постепенно. Скажем, применительно к нынешним реалиям выкуп облигаций госдолга США мог бы быть сокращён с 80 млрд до 60 млрд долларов в месяц с октября или декабря, что означало бы продолжение сверхмягкого финансирования экономики и рынков и вряд ли способно вызвать резкий рост спроса на доллар в защитных или инвестиционных целях. Более чётко свои намерения американский регулятор мог бы проявить на ежегодном симпозиуме 26-28 августа в городке Джексон-Хоул, чего западные рынки ожидают с нетерпением и смесью опасений ужесточения и надежд на сохранение большей части стимулов всё же в силе.

Пока же основным индикатором настроений в этом отношении может служить динамика индекса широкого рынка S&P 500, а он пока что снизился за неделю менее чем на 2,5% и держится неподалёку от достаточно высокой отметки 4,400 пунктов, чуть выше которой вчера и закрыл торги. В этой ситуации, уверен Марк Гойхман, выйти за пределы зафиксированных пока что летних максимумов и переместиться в область цен выше 75,50 руб. за доллар курс рубля, пожалуй, способен, только если главный биржевой индекс США потеряет в моменте более 5%.

Пока же от более существенного ослабления рубль удерживает, в том числе, и высокая доходность размещения ОФЗ Минфина, которая по-прежнему составляет более 6,95% годовых по эталонным 10-летним бумагам, что выше ключевой ставки ЦБ, а новые размещения инвесторы делают под 7,2% и более. Впрочем, банковский сектор особо не спешит подтягивать повыше ставки по вкладам для физлиц, очевидно имея достаточно свободных средств в своём распоряжении и без дополнительных клиентских денег.

Возможно, предполагает аналитик, банковские процентные ставки через год-другой и станут привлекательнее. Но пока этого почти не наблюдается, предлагаемые прибавки невелики, и многие мелкие и средние вкладчики предпочитают банально тратить часть накоплений, не продлевая договора по вкладам, тем более что часто повышенные расходы вызваны инфляцией и жизненной необходимостью, а более состоятельная публика ищет вкладам альтернативы в виде вложения в акции, различные накопительные программы или в недвижимость.