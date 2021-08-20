Рубль показал негативную динамику в пятницу

Национальная валюта РФ показала негативную динамику в рамках торговой сессии в пятницу. Доллар США открылся на уровне 74.29 , евро при этом начал день с 86.59. К 17:00 доллар США укрепился, дойдя до отметки 74.32 рубля, в то время как евро укрепился до 86.80 рубля. В то же время индекс DXY с 93.14 пункта сдвинулся на 93.15 пункта.

«В начале торгов рубль пытался продолжить рост на фоне восстановления нефти, но затем она возобновила снижение вместе с мировыми рынками, вызвав провал российской валюты. В результате рубль обновил месячный минимум к доллару и трехнедельный — к евро»,-комментирует аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Он также отмечает, что дополнительным негативом выступают распродажи акций высокотехнологических компаний Китая, продолжающиеся на фоне ужесточения госрегулирования сектора. «В пятницу Пекин принял закон о защите данных, усиливающий регуляторный нажим на отрасль, что может повлиять на методы работы ее крупнейших представителей. В результате после пятничного обвала сегодня высокотехнологические акции Китая вновь понесли серьезные потери»,-подчеркнул аналитик.