Семь препятствий для «Северного Потока - 2»: стоит ли опасаться за будущее газопровода

Мировая информационная повестка сейчас забита Афганистаном. Западными рефлексиями на тему «что это было» и «как нам дальше с этим жить». Однако даже море этих текстов все равно не утопило тему Северного Потока-2 и вопросы о том, как Западу дальше с ним жить. Так, в немецкой Handelsblatt появилась большая статья, описывающая 7 препятствий на пути Северного Потока-2.

Рядовым читателям может показаться, что журналисты фантазируют, и вопрос с Северным Потоком-2 закрыт. США отказались от противодействия строительству и оформили свой отказ через специальное соглашение с Германией (в рамках которого Берлин гарантировал, что трубопровод не будет использоваться для шантажа Украины). После самоустранения же главного противника все критики проекта из числа украинских и балтийских политиков потеряли всякие возможности как-то повлиять на строительство трубы.

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Все это так, однако трубопровод нужно не просто построить. Его необходимо еще сертифицировать, а также запустить. Да, в Газпроме уже заявили, что начнут поставки по СП-2 в конце 2021 года и прокачают по нему до Нового Года 5,6 миллиарда кубов газа, однако на пути реализации этих прогнозов как раз и стоят 7 препятствий, обозначенных немецкой газетой.

Дискриминация и девальвация

Первое и главное из них – газовые директивы Евросоюза, ужесточенные два года назад и (если говорить кратко) не позволяющие Газпрому загружать СП-2 на сто процентов российским газом. Его может быть лишь 50% от объема трубы. «Третий энергопакет – это, по сути, самые настоящие санкции, которые применяются в отношение даже морской части СП-2. Ни один другой газопровод под это регулирование в итоге фактически не попал. По сути, европейцы девальвировали инвестиции, которые были сделаны в проект», - поясняет Эксперту Online эксперт Финансового Университета и Фонда Национальной Энергетической безопасности Игорь Юшков.

Конечно, с чисто юридической точки зрения эта директива незаконна. «Европейское законодательство не нужно обходить. Хотя бы потому, что оно было принято после заключения соответствующих соглашений между Газпромом и партнерами по СП-2. К тому же у Ангелы Меркель есть все основания рассчитывать на то, что глава Еврокомиссии будет лояльной к немецкому проекту», - говорит Эксперту Online старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

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Однако в европейской газовой директиве прописан фактически отказ от принципа «закон не имеет обратной силы». Понятно, что россияне пытаются оспорить это положение. «Газпром с партнерами подали иск в суд относительно обновленной директивы, но, скорее всего, этот суд не закончится успешно. А значит придется изобретать какую-то схему в виде создания виртуального торгового пункта в Балтийском море или же продажи каких-то объемов газа на точке входа в СП-2. Иным способом пройти сертификацию не представляется возможным и трубопровод будет работать лишь на часть мощности», - предполагает в разговоре с Экспертом Online сопредседатель украинского Фонда Энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Что же касается главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, то она является в первую очередь представителем брюссельских бюрократов, а уже потом немецким политиком.

Громкие и бумажные

Вторым препятствием названа позиция Польши, Прибалтийских государств и Украины. Однако – при всем уважении к луженым глоткам политиков из данных стран – их лоббистские возможности в Брюсселе невелики. У Польши с Еврокомиссией большой конфликт (из-за ценностей), Прибалтика пытается выбить себе дополнительные субсидии, а от Украины все банально устали. «Позиция Киева проста. Трубопровод угрожает нацбезопасности Укрианы, и в последние месяцы представители страны озвучивали совершенно анекдотические требования компенсации – например, предоставление ПДЧ в НАТО или статуса основного союзника вне НАТО (которым сейчас обладает Афганистан). Не исключаю, что Зеленский мог транслировать подобные вещи на встречах с западными лидерами, и на него в ответ смотрели как на сумасшедшего», - говорит Дмитрий Марунич. По всей видимости, в ходе визита в Вашингтон (если он, конечно, состоится) Зеленскому еще раз объяснят правила игры.

Третьим препятствием, по мнению автора немецкой статьи, является позиция Европарламента, депутаты которого настроены против проекта. Однако Европарламент, по сути, почти ничего в ЕС не решает, поэтому является этакой общеевропейской помойкой для политиков. «Европарламент - бумажный тигр. Тамошние депутаты напринимали целые пачки резолюций против СП2. Это ничего не значит – собственно, поэтому они так легко их и принимают», - говорит Игорь Юшков.

Американские и американцы

Четвертое препятствие – это немецкая партия «Зеленые», которая выступает против проекта. Сейчас они находятся в оппозиции, однако, по мнению ряда экспертов, по итогам выборов в этом году могут стать уже властью.

Да, формально они будут обязаны соблюдать достигнутые при Меркель соглашения. «Северный Поток-2 строится в соответствии с европейскими законами, а не по воле правящей партии Германии. И если законы будут менять, то сложно будет дискриминировать именно СП2 так чтобы это не было бы заметно», - говорит Игорь Юшков. Однако при существующем в ЕС уровне русофобии за такую возможную дискриминацию Зеленых вряд ли кто накажет. Разве что немецкий бизнес, который вложился в проект – но его мнение будут игнорировать. Просто потому, что СП-2 противоречит идеологии этой партии. «Критика Зеленых в адрес Северного Потока-2 связана отнюдь не только с экологией. Данную партию возглавляют абсолютно проамериканские ребята, для которых важна лояльность страны Соединенным Штатам. Дело в том, что когда американцы думали, каким образом они могут более активно влиять на европейскую политику, то выяснилось, что работать со старыми партиями сложно. Поэтому был сделан выбор в пользу новой генерации партий, представителей которых (активных, импульскивных, харизматичных, но с туннельным видением проблем) легко подсадили на гранты. Так что их позиция не изменится даже после выборов», - говорит Дмитрий Офицеров Бельский.

С другой стороны, эти выборы еще нужно выиграть. Даже самые алармистские эксперты соглашаются с тем, что Зеленым не удастся сформировать однопартийное правительство. Сейчас же говорят о том, что эта партия может даже не занять первое место на голосовании. «Последние соцопросы показывают, что рейтинг Зеленых падает. Скорее всего, по итогам выборов будет сформировано коалиционное правительство, в котором Зеленые отнюдь не будут первой скрипкой», - говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Пятым стоппером называют Амоса Хохштейна – нового главного советника президента США по энергетической безопасности. Якобы большого соперника России и СП-2. Однако ничего нового советник в ситуацию не принесет. США как были против проекта, так и остались. Как не желают из-за него ссориться с Германией, так и до сих пор не желают. Как собирались в рамках этого коридора возможностей противодействовать сертификации СП-2, так и будут этим заниматься.

Европейские фантазии

Шестое препятствие – судебные иски, которые поданы экологами против СП-2. Тут вообще комментировать нечего – на момент сдачи статьи все рассмотренные в суде иски были проиграны. Ибо никаких оснований для них нет.

Седьмое препятствие скорее касается будущего. Якобы окупаемость СП-2 составит порядка 50 лет, а уже через 30 лет ЕС планирует отказаться от сжигаемого топлива (то есть углеводородов).

Оба тезиса вызывают сомнения. Так, интересно, с какого потолка автор брала данные об окупаемости. «Срок окупаемости подсчитать сложно, ведь там нет транзитных платежей, лишь амортизационные отчисления, которые являются закрытой информацией. И в зависимости от объемов этих отчислений (которые устанавливает сам консорциум) и будет рассчитываться период окупаемости. Ну и, конечно, многое будет зависеть от цены на газ», - говорит Дмитрий Марунич. Поэтому при определенных условиях проект может окупиться уже за 10 лет.

Что же касается отказа ЕС от газа, то это очередная фантазия. На пути ее реализации стоят как объективные условия (вспомним коллапс энергетики в Техасе из-за того, что вследствие заморозков встали тамошние ветряки), так и экономические причины. Углеводороды и сжигаемое топливо является наиболее дешевым и доступным. «Да, Европа будет реализовывать программу декарбонизации, но вопрос как быстро будет идти этот процесс. Многое будет зависеть от рыночных цен, экономической ситуации в ЕС. Та же Польша вообще сохраняет уголь как основу энергобаланса», - говорит Дмитрий Марунич.

Так что в целом все препятствия на пути СП-2 вполне преодолимы. И Россия их уже преодолевает.