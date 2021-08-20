Сирия отразила израильскую ракетную атаку

Сирия отразила ракетную атаку со стороны Израиля на столицу страны Дамаск и его пригороды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство SANA. В сообщении говорится, что Израиль «осуществил воздушную агрессию, выпустив ракеты со стороны юго-восточного Бейрута» в Ливане, целями были окрестности городов Дамаск и Хомс.

«Сирийские зенитчики отразили атаку в небе над Дамаском и поразили большую часть ракет», – заявил военный источник агентства. По его словам, средства ПВО «сбили большинство из них, результаты ударов в настоящее время проверяются.

Министр обороны Ливана Зейна Акар осудила нападение, заявив, что израильские ВВС «грубо нарушили воздушное пространство Ливана на малой высоте, вызвав состояние паники у населения». По ее словам, вторжение израильских самолетов в воздушное пространство страны явилось нарушением резолюции 1701 Совета безопасности ООН по урегулированию ливанской войны 2006 года. Она сообщила, что направила жалобу в Организацию Объединенных Наций, в которой призвала ООН удержать Израиль от нанесения авиаударов по Сирии с использованием воздушного пространства Ливана.

20 июля, заместитель руководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить сообщил, что Армия Сирии применила комплексы противовоздушной обороны российского производства, чтобы отразить 19 июля ракетные удары израильских истребителей. По его словам, 19 июля четыре израильских истребителя вошли в воздушное пространство Сирии через подконтрольную США зону.

24 сентября 2018 года «Эксперт» писал, что руководство Минобороны России приняло решение поставить комплекс ПВО С-300 в Сирию, об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Министр отметил, что поставка ожидается в течение двух недель.

Меры предприняты Россией в ответ на атаку Израиля по объектам в районе российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия 17 сентября. Тогда ВВС Израиля неверно указали район атаки своих F-16, подставив тем самым российский самолет-разведчик под удар сирийских комплексов ПВО. В результате погибли 15 российских военных. Президент России обещал предпринять меры, которые «заметят все».

Как подчеркнул Шойгу, «реализация данных мер охладит “горячие головы“ и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим».

Поставка С-300 в Сирию это лишь первая часть ответа России на произошедшую трагедию. Помимо этого, по словам Шойгу, все командные пункты российских частей ПВО в Сирии оснастят системой распознавания «свой-чужой».

«Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний, а главное – будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО», - пояснил Шойгу.

Третья мера касается радиоэлектронного подавления спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, которая будет производить атаки объектов на территории Сирии, а также в прилегающих к ней районах над акваторией Средиземного моря.