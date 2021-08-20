В Кремле начались переговоры Путина и Меркель

В Большом Кремлевском дворце началась встреча президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Федеративная Республика остается одним из основных партнёров для нас – и в Европе, и в мире в целом, в том числе и благодаря Вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве Федерального канцлера. В страновом измерении ФРГ для нас – второй торгово-экономический партнер после Китая. Несмотря на то, что в 2020 году у нас был достаточно серьёзный спад, сейчас почти двукратное увеличение товарооборота – за первые полгода. У нас работают все механизмы – различные группы, форумы. Сейчас проходит Год Германии в России, год, связанный с развитием экономики. Мы постоянно находимся на телефонном контакте. У нас много вопросов, которые требуют обсуждения и в личном формате. Так что я уверен, что это будет не только прощальный визит, связанный с Вашим решением не избираться дальше в качестве Федерального канцлера, но и визит, наполненный серьёзным, деловым содержанием», – сказал Путин перед началом встречи.

«Не смотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю это хорошо, что мы говорим друг с другом», – сказала Меркаель. По словам канцлера, она хотела бы обсудить двусторонние отношения, множество вопросов по международной повестке дня, в частности Ливию и Афганистан. Кроме того, будут затронуты торговые отношения России и Германии, а также гражданского общества и некоммерческих организаций.