В России за сутки 21 тыс человек инфицированы коронавирусом

20 августа 2021, 11:44
из открытых источников

За прошедшие сутки в России коронавирус подтвердили у 20 992 жителей России, сообщает оперативный штаб. Вчера, 19 августа, сообщалось о 21 058 случаях инфицирования. Вылечились за сутки от инфекции 20 351 пациент, а скончалось  785 (вчера 791) человек. 

По наибольшему числу зараженных на первом месте находится Москва с 1925 случаями инфицирования, а на втором месте Санкт-Петербург (1691). На третьем месте по числу инфицированных находится Московская область (1029), на четвертом Свердловская область (517), а на пятом Нижегородская область (506). 

Всего за время пандемии в России 6 705 523 человека были инфицированы коронавирусом, вылечилось 5 983 405 человека, а общее число скончавшихся составило 174 485 пациентов. 