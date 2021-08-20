В России за сутки 21 тыс человек инфицированы коронавирусом

За прошедшие сутки в России коронавирус подтвердили у 20 992 жителей России, сообщает оперативный штаб. Вчера, 19 августа, сообщалось о 21 058 случаях инфицирования. Вылечились за сутки от инфекции 20 351 пациент, а скончалось 785 (вчера 791) человек.

По наибольшему числу зараженных на первом месте находится Москва с 1925 случаями инфицирования, а на втором месте Санкт-Петербург (1691). На третьем месте по числу инфицированных находится Московская область (1029), на четвертом Свердловская область (517), а на пятом Нижегородская область (506).

Всего за время пандемии в России 6 705 523 человека были инфицированы коронавирусом, вылечилось 5 983 405 человека, а общее число скончавшихся составило 174 485 пациентов.