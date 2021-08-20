Великобритания ввела санкции против семи граждан России, которых британцы называю сотрудниками ФСБ и которых Лондон обвиняет в причастности к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального.

В санционный список были внесены Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшако и Алексей Седов.

Ровно год назад, 20 августа 2020 года Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок».

Официальные представители России неоднократно заявляли, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали содержания в его организме каких бы то ни было отравляющих веществ.