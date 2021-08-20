Wildberries обвинила Visa и Mastercard в давлении на российские банки из-за решения о взимании комиссий

Иностранные платежные системы начали оказывать незаконное давление на банки России после решения Wildberries брать дополнительно 2% от стоимости покупок при оплате картами Visa и Mastercard, заявил крупнейший российский маркетплейс.

«Нам стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций», — цитирует Интерфакс пресс-службу Wildberries. Ретейлер также отметил, что считает инциденты попытками «давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», а также «проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке». Большую часть российского рынка, по мнению «Ведомостей», действительно делят между собой Visa и Mastercard — на долю отечественной платежной системы «Мир» в прошлом году приходилось только 24% всех платежей.

Как сообщают источники ТАСС, Visa действительно направила в банки, работающие с Wildberries, просьбу расследовать ситуацию с возможным завышением комиссий и предупредила, что, в случае выявления нарушений, для банка, проводящего такие операции, будут «возможны штрафные санкции».

Напомним, что с 16 августа компания Wildberries приняла решение снизить цену всех товаров на 2% и в том же размере брать комиссию за оплату, осуществляемую посредством иностранных платежных систем. Таким образом, покупатели, пользующиеся отечественными картами «Мир», Системой быстрых платежей или SberPay, смогут сэкономить на покупках. По словам интернет-ретейлера, 2% — это приблизительная разница между тарифами отечественных и зарубежных платежных систем, которую до этого самостоятельно покрывал интернет-магазин. «Пользователи теперь видят, как складывается цена на товар, и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках на Wildberries», — оценили нововведение в пресс-службе маркетплейса.

Против такой практики выступили Visa и Mastercard, отметив, что решение может негативно сказаться на потребителях и привести к возможной дискриминации держателей карт иностранных платежных систем.

