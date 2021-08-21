Армия-2021: боевые технологии будущего уже здесь

Открывающийся 22 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» Международный форум «Армия-2021» стал привычным мероприятием в графике профильных специалистов и становится все более популярен у общественности в целом. Седьмой год подряд растет числа участников и зрителей, имеющих уникальную возможность первыми познакомиться с новейшими образцами отечественной военной техники, увидев своими глазами последние достижения российского ВПК. Не станет исключением и нынешний форум в подмосковной Кубинке и ряде других площадок по всей стране.

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Согласно официальной информации, ключевыми темами «Армии-2021» станут авиационный кластер, кластер военно-морского флота, робоармия, военная медицина, военное строительство и диверсификация ОПК. В рамках каждой из этих тем будут представлены как традиционные, уже зарекомендовавшие себя образцы продукции «оборонки», так и последние достижения военной и гражданской научной мысли.

Первым делом - самолёты. И ракеты. И многое другое

Авиакластер представит коллегам по цеху и зрителям более 60 образцов самолётов, вертолётов и БПЛА. Среди них самолёты оперативно-тактической авиации (Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-25СМ3, Су-24М, МиГ-31БМ, МиГ-35, МиГ-29 СМТ), дальней авиации (Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78), военно-транспортной авиации (Ил-76МД-90А, Ан-148, Ан-72), учебной авиации (Як-130, Л-410, DA-42Т), а также вертолёты армейской авиации (Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-38, Ми-25П, Ми-26, Ми-8) и беспилотные летательные аппараты различного назначения.

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Помимо этого, в состав экспозиции войдут самолёт Ил-38Н и вертолёт Ка-27М морской авиации ВМФ России, самолёты «Экстра-350», «Корвет», Л-29, СМ-2000П, Як-52, МиГ-15УТИ и «Пайпер» аэроклуба ВВС.

По мнению ряда наблюдателей, особого внимания среди воздушных судов, которые будут представлены на «Армии-2021», заслуживает транспортник Ил-76МД-90А. Этот самолёт принадлежит к новому поколению воздушных судов подобного класса. Современные двигатели, модернизированная система управления, новое крыло и усиленное шасси значительно расширяют его эксплуатационные возможности, увеличивая точность самолётовождения и десантирования. На эффективное решение боевых задач работают также реализация принципа «стеклянной кабины» экипажа, оборудованной восемью многофункциональными дисплеями, тремя интеллектуальными пультами управления, и установка на Ил-76МД-90А пилотажно-навигационного комплекса «Купол-III-76М».

Ракетные войска стратегического назначения в рамках форума представят автономную пусковую установку «Тополь», машину обеспечения боевого дежурства «МОБД», машину связи МС-2, унифицированный агрегат аварийно-спасательной службы. Среди безусловных новинок, которые презентуют РВСН, – транспортабельная азотокослорододобывающая станция «СТАД-100». Станция предназначена для получения жидкого и газообразного азота из атмосферного воздуха, а также воздуха высокого давления, и обладает повышенной степенью мобильности и маневренности.

Добавим, что согласно официальной информации, продукцию, представленную в рамках авиакластера «Армии-2021» предполагают оценить представители 22 иностранных оборонных ведомств.

«Нарвал» найдёт цель на автомате

Экспозиция военно-морского кластера включает в себя три блока: высокотехнологичный военно-морской флот, арктические технологии и военное кораблестроение. На головном стенде организована комплексная экспозиция артиллерийского, зенитно-артиллерийского, ракетного, минно-торпедного, противолодочного и прочего вооружения ВМФ РФ, его радиотехнического, радиоэлектронного, гидроакустического и навигационного оснащения, а также силовых установок. Дополнительно будут представлены макеты подводных лодок, кораблей ближней, дальней, океанской зон и вспомогательного флота.

Среди новинок стоит обратить внимание на корабельный дистанционно управляемый боевой модуль «Нарвал», который обладает возможностями автоматического сопровождения цели и выработки данных для стрельбы, а также дистанционно управляемым 12,7-мм пулемётом. Будет презентован перспективный БПЛА нетрадиционной схемы, преимуществом которого является повышенная безопасность эксплуатации и маневренность.

Андроид примет любой облик

Впервые в рамках форума состоится яркое мультиформатное событие для тех, кто неравнодушен к технологиям будущего и перспективным научным достижениям: фестиваль роботехники и инновационных технологий «Робоармия». Всем желающим будет предоставлена возможность протестировать новейшие российские разработки в области роботехники, попробовать себя в управлении гуманоидными роботами, машинами-манипуляторами, подводными роботами (в частности, аппаратом «Океаника»), ознакомиться с интеллектуальными образовательными роботехническими комплексами и даже сделать зарядку с роботами-собаками.

Кроме того, посетителям будет предоставлена возможность освоить основы 3D-моделирования и печати на 3D-принтере, ознакомиться с принципом работы спутниковых и роботизированных систем, современными беспилотными летательными аппаратами, а также научиться управлять мобильной робоплатформой и оценить проекты в области производства особых наноматериалов, обладающих уникальной теплоизоляцией, сверхпрочностью и сверхпроводимостью.

В рамках кластера будет работать уникальная экспозиция «Бионика и нейротехнологии», на которой посетители форума смогут пообщаться с человекоподобным андроидом Robo-C– уникальной разработкой российской компании Promobot, резидента инновационного центра «Сколково». Как сообщают организаторы форума, андроид умеет общаться, выражать эмоции, и ему можно придать облик любого человека на планете.

От реанимации до диверсификации

Кластер «Военная медицина» включает в себя ряд тематических разделов: реанимационно-эвакуационные технологии, медицинская роботехника, интеллектуальные системы поддержки принятия врачебных решений, системы мониторинга показателей жизнедеятельности и трудоспособности военнослужащих, а также системы диагностики и коррекции психоэмоционального состояния и профилактики боевого стресса.

Кластер «Военное строительство» представит посетителям последние научно-технические разработки по следующим тематическим разделам: строительные материалы, строительные конструкции, строительная техника, инженерные системы и коммуникации, складское оборудование, информационные технологии и системы в строительстве, программное обеспечение. Главная цель организаторов и участников этого направления форума – укрепление коммуникативных связей военно-строительного комплекса Минобороны с научно-исследовательскими и проектными организациями, промышленными организациями строительной отрасли, отраслевыми объединениями и союзами для дальнейшего развития материально-технической базы военного строительства.

И, наконец, в рамках кластера «Диверсификация ОПК» пройдёт деловой конгресс, где будут обсуждаться государственные меры поддержки предприятий ОПК при переходе на выпуск гражданской продукции, кадровая трансформация, цифровизация и роботизации ОПК, трансформация его производственной базы в свете диверсификации и наращивание объёма выпуска высокотехнологичной гражданской продукции до 50% к 2030 году.

Без крупнейшего - никак

Разумеется, столь широкий и представительный оружейный форум не мог быть обойден вниманием крупнейшего представителя российского оборонно-промышленного комплекса – госкорпорации «Ростех». Как сообщили Expert.ru в госкорпорации, «Ростех» покажет на форуме свыше 1000 экспонатов.

«Более 50 из них никогда ранее не демонстрировались. Предприятия госкорпорации представят новейшие образцы стрелкового оружия, танки и боевые машины пехоты, самолёты и вертолёты, ракеты и многое другое», - сообщили в «Ростехе».

А согласно официальному пресс-релизу госкорпорации, на «Армии-2021» будет представлен экспортный комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин», предназначенный для разведки огневых позиций артиллерийских орудий, миномётов, реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также стартовых позиций зенитных и тактических ракет противника с одновременным обслуживанием стрельбы своей артиллерии. «Пенициллин» способен обнаруживать цели на расстоянии до 38 километров.

Ранее «Ростех» сообщал и о других эксклюзивных разработках, которые госкорпорация представит на форуме. В частности, речь идёт об экспортной модификации новейшего российского истребителя, самолёте Су-57Э, а также о ряде новинок в области стрелковых вооружений: пистолете-пулемёте «Калашникова» ППК-20 с укороченным стволом и АК-12 СП – автомате, предназначенного для спецназа.

Из инженерных новинок можно будет ознакомиться с разработанной НПО «Сплав» системой дистанционного минирования «Земледелие», предназначенной для поражения живой силы противника, расположенной как на открытой местности, так и в фортификационных сооружениях. В линейке боеприпасов «Ростех» продемонстрирует новые управляемые противотанковые ракеты с беспрецедентной дальностью полёта 10 км, и возможностью пробивать за динамической защитой броню в 110 см.

Интересно будет познакомиться и с ростеховскими новинками в области беспилотной техники. В частности, «Вертолеты России» покажут БПЛА вертолетного типа БАС-200 со взлетной массой до 200 кг. Беспилотник может летать со скоростью 160 км/час и нести коммерческую нагрузку массой до 50 кг. Область применения БАС-200 довольно широка: от доставки грузов и мониторинга местности до поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ.

В заключение добавим, что помимо московского региона, как основного места проведения «Армии-2021», мероприятия форума пройдут также в целом ряде военных округов, на Северном и Балтийском флотах.