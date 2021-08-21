Почему Россия запретила США размещать базы в Средней Азии

С момента женевского саммита между Путиным и Байденом прошло уже более 2 месяцев, однако новости о нем появляются регулярно – в частности, потому, что в прессу постепенно просачиваются суть и темы разговора двух президентов. Последняя утечка касалась Средней Азии. По данным американской The Wall Street Journal, Владимир Путин выступил резко против размещения американских баз в среднеазиатских странах, что и стало одной из причин того, почему Штаты отказались от этого размещения. Позиция Кремля «показывает, что Москва пытается сохранить Центральную Азию как свою сферу влияния вместо того, чтобы расширить сотрудничество с новым американским президентом по решению афганских проблем», - цитирует издание слова нынешних и бывших американских чиновников.

Возможно, некоторым читателям покажется, что позиция российского президента была не совсем правильной. И не потому, что она игнорирует суверенитет Ташкента, Душанбе и Бишкека, которые сами должны решать, чьи базы могут стоять на их территории. Скажем так, даже большинство противников российской внешней политики не признают за этими странами права на суверенитет, поскольку их экономики (в виде гастарбайтеров, перечисляющих домой суммы, эквивалентные доходным статьям бюджета) и безопасность (через гарантии ОДКБ) во многом зависят от Москвы. Позиция Путина была якобы не совсем правильной потому, что он упустил ту самую возможность «расширить сотрудничество с новым американским президентом».

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Ни для кого не секрет, что росийско-американские отношения находятся в низшей своей точке с момента, пожалуй, карибского кризиса. И человечество еще не придумало иных способов налаживать отношения кроме как переговоры и сотрудничество. Но темы переговоров бывают разными. Те, которые сейчас доминируют в российско-американской повестке (сокращение ядерных и ракетных вооружений, нераспространение) практически никак не способствуют нормализации отношений, поскольку касаются ракет, которые никогда не полетят. Это скорее ритуальные переговоры – стороны ведут диалог на эту тему от безысходности, поскольку больше говорить ни о чем не получается.

Куда более полезными были бы переговоры и возможный компромисс по приземленным темам – тем, которые действительно волнуют конфликтующие страны и находятся в центре их повестки дня. На Женевском саммите такой темой для России была, безусловно, Украина, а для США – Афганистан. И если бы Москва пошла на сотрудничество с Вашингтоном по вопросу вывода войск из Афганистана и согласилась бы на их вывод в Среднюю Азию, то это могло бы сломать лед в российско-американских отношениях. И учитывая, что такое согласие давалось бы не бесплатно, привести к определенным подвижкам для РФ на украинском направлении.

Не пустили поджигателя

Все эти аргументы имеют право на существование. Москва действительно отказалась от среднеазиатского шанса на нормализацию российско-американских отношений – и была абсолютно права. Просто потому, что издержки от согласия на американские базы серьезно превышали все возможные плюсы и бонусы.

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Так, главной издержкой являются планы Соединенных Штатов в отношение Средней Азии. Военные базы в регионе нужны были Вашингтону не только для бескровного вывода из Афганистана своих войск и коллаборантов. Большую часть из которых сейчас бросили на расправу талибам (запрещенной в РФ террористической организации - ред.), и этот кидок серьезно ударил по репутации США среди их союзников по всему миру. Америка рассматривает среднеазиатский регион через призму своей стратегии сдерживания России и, в первую очередь, Китая. Средняя Азия является южным подбрюшьем РФ и западным КНР, граничит с уязвимой российской Сибирью и нестабильным китайским Синьцзяном. Кроме того, она является углеводородной житницей Китая, а также транзитным регионом, через который китайские товары пойдут на Запад по новому Шелковому пути.

Соответственно, США будут продвигать два сценария Средней Азии. В рамках первого – условно говоря, умного – они попытаются сделать государства региона лояльными себе для того, чтобы использовать эти отношения как средство давление в отношеннии КНР. Условно говоря, создадут ситуацию регионального внешнеполитического шантажа. Сделать это будет непросто. При всех американских деньгах, Штаты не смогут перекупить эти государства – их экономики на корню скупил Китай. При всех американских войсках, Штаты не могут дать гарантии безопасности этим странам. Гарантии России выглядят надежнее американских, бросающих своих союзников на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. При всей привлекательности американского образа жизни их НПО не пустят в среднеазиатские государства – просто потому, что Штаты не могут сотрудничать с недемократическими режимами без обязательного довеска в виде вмешательства в их внутреннюю политику (разве что если речь идет о Саудовской Аравии, которая банально откупается от американских правозащитников).

Именно поэтому США изберут второй путь, более простой – по принципу «ни себе, ни людям». Они при помощи своих баз, денег и афганских прокси просто раскачают среднеазиатские режимы. Превратят регион в огромное поле нестабильности, вакуум власти в котором очень быстро заполнит «зеленый интернационал», для которого Москва и Пекин являются экзистенциальными врагами. В результате эта нестабильность не только потребует от РФ и КНР ресурсов для ее погашения, но и может банально перекинуться на мусульманские регионы обеих стран.

Конечно, чисто теоретически Москва и Вашингтон могли бы заключить сделку, в рамках которой они сотрудничали бы в Средней Азии и обязались не использовать регион друг против друга. Однако на практике эта сделка маловероятна. Во-первых, потому, что антикитайские методы Вашингтона будут наносить вред и России. Во-вторых, подобная сделка серьезно осложнит отношения Москвы и Пекина, поскольку китайское руководство посчитает, что Кремль присоединился к американской системе сдерживания КНР. Наконец, в-третьих, у России нет никаких гарантий, что США выполнит взятые на себя обязательства – российское руководство имеет все основания не доверять американскому.

Именно поэтому сделка не состоялась, и Путин был абсолютно прав, запретив американцам размещать в регионе базы и отвергнув сомнительные перспективы сотрудничества с США в регионе.