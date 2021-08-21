Крупное золоторудное месторождение Якутии выставят на аукцион

Роснедра планируют провести аукцион на право пользования крупнейшим из нераспределенного фонда месторождением золота в Якутии — участком Кючус. Размер стартового платежа — 2,2 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«Провести аукцион на право пользования участком недр федерального назначения, включающим месторождение Кючус, для геологического изучения, разведки и добычи золота, серебра и попутных компонентов», — говорится в распоряжении.

Балансовые запасы месторождения Кючус оцениваются в 175 тонн золота. Оно является вторым по величине месторождением в Якутии после Нежданинского (632 тонны), лицензия на которое принадлежит компании Polymetal.

Месторождение расположено в Усть-Янском и Верхоянском районах Якутии. Там практически нет энергетической инфраструктуры, поэтому победитель аукциона будет обязан не позднее июня 2028 года начать использовать электроэнергию атомной мини-станции, которую построит Росатом. Другое условие аукциона — после выхода на проектную мощность достичь уровня добычи не менее 10 тонн золота в год.

Аукцион состоится 8 октября, заявки на участие в нем будут приниматься до 22 сентября. По данным РБК, интерес к месторождению уже проявили Polymetal, GV Gold, урановый холдинг Росатома «Атомредметзолото», а также «Сунский карьер».

Ранее Expert.ru писал, что председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон предложил главе «Газпрома» Алексею Миллеру продать Тамбейскую группу месторождений, расположенную на полуострове Ямал. Оплата предлагается, как деньгами, так и акциями. В настоящее время «Газпром» владеет 9,99% акций «НОВАТЭКа». Тамбейская группа месторождений включает в себя Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский, Тасийский и Малыгинский лицензионные участки, полученные «Газпромом» в 2008 году после подписания соответствующего распоряжения российского кабмина.

