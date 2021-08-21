Минприроды готовится наложить запрет на целый ряд привычных потребителю предметов

Минприроды подготовил закон «О вторичной переработке мусора» и готов внести его в Госдуму в осеннюю сессию, рассказал глава ведомства Александр Козлов в интервью телеканалу «Россия 24». Он призван избавить страну от занимающих огромные площади гор отходов. Объясняя суть законодательной инициативы, министр отметил, что важно, чтобы все, что можно переработать, перерабатывалось и поступало во вторичный оборот, а на захоронение отправлялось лишь минимальное количество мусора.

Учитывая, что значительная доля отходов на полигонах — пластиковая упаковка, Минприроды, по его словам, предлагает отказаться от той, что невозможно утилизировать, и не только упаковки, но и еще целого ряда привычных предметов потребления и перейти на более экологичные, перерабатываемые. По словам министра, задача — к 2030 году запускать во вторичный оборот 85% упаковки.

Для того, чтобы это стало возможным, Минприроды предлагает законодательно запретить 28 товарных позиций. Но если в интервью Козлов назвал лишь некоторые из них, то ТАСС получил из возглавляемого им ведомства целый список того, на что может быть наложено табу. В него вошли особо отмеченные министром непрозрачные и цветные пластиковые бутылки (ПЭТ-тара), одноразовая пластиковая посуда и ватные палочки, трубочки для коктейлей, крышки для одноразовых стаканчиков и капсулы от кофе, коробки и пачки от сигарет и блистеры (запрет, правда, не коснется упаковки для лекарств), пластиковая упаковка для яиц, различные виды пакетов и еще несколько видов упаковки.

Правда, в министерстве пообещали, что запрет будет введен только после налаживания производства альтернативных изделий.

В связи с увеличением объемов переработки отходов глава Минприроды остановился на двух основных проблемах — организации раздельного сбора мусора и использования вторичных продуктов.

Сейчас, по словам министра, еще не все регионы создали инфраструктуру для раздельного сбора и утилизации мусора. Да и там, где мусор население рассортировывает, нередко его сваливают в общую кучу в мусоровоз при транспортировке. Но, как утверждает Козлов, в законодательство готовится изменение, «которое запрещает в случае раздельного сбора миксовать эту историю».

Второй вопрос — кто будет использовать то, что переработают. Важно, указывает министр, «договориться с отраслями, что вторичные материальные ресурсы берутся в строительство, в иные виды работ обязательным порядком в каком-то процентном соотношении…тогда мы понимаем, что мы знакомим заказчика и тех, кто создает мощности для сортировки и переработки во вторичные материальные ресурсы, тогда они друг другом востребованы. Если мы создаем мощности, но не понимаем, куда это все девать, то переработанное, неважно как, оно снова ляжет в землю, потому, что оно никому не нужно».

Козлов сообщил о подготовке Минприроды и еще одного решения, которое способно сократить объемы отходов — о регуляторике потребления, оно направлено на продление сроков использования различных технических устройств. Ведомство настаивает — подобный товар, зайдя на полку , еще в течение 5-7 лет должен иметь ремонтную базу.