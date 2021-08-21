Мошенники придумали новый обман с «бесплатной пиццей»

В последнее время в России активизировались мошенники, которые на специально созданных сайтах «разыгрывают» от имени банков бесплатную пиццу. Для получения подарка они просят ввести данные банковской карты и номер телефона, а после этого дважды передать код из СМС. Используя эти сведения, злоумышленники без особого труда получают доступ в личный кабинет онлайн-банкинга и списывают средства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании по информационной безопасности Infosecurity.

«Для этой схемы мошенники используют название и бренд как минимум двух крупных российских банков. Подобные ресурсы начали появляться в середине июля и продолжают появляться практически каждый день — по состоянию на 19 августа существовало более десяти доменных имен, связанных с "акцией"», — рассказал руководитель блока специальных сервисов Infosecurity Сергей Трухачев.

Он уточнил, что наибольшее количество поддельных сайтов предлагает пиццу от имени Альфа-банка. Представитель кредитной организации подтвердил РБК выявление и блокировку таких сайтов.

Специалисты полагают, что большинство регистраций мошеннических доменов началось после того, как в июне сотрудники Сбербанка бесплатно накормили пиццей промоутеров Альфа-банка. Если в июне мошенники регистрировали домены alfa-bank-pizza.ru или darim-pizza-alfabank.ru, то в июле и августе они уже бренды не упоминали, но добавляли слова -free и -besplatno. Новые регистрации могут быть связаны также с совместной акцией Тинькофф-банка и «Додо Пиццы», в рамках которой бесплатная пицца разыгрывается среди футбольных болельщиков.

Ранее Expert.ru писал, что за последний год число мошеннических звонков в РФ выросло почти вдвое. По данным Сбера, сегодня примерно каждый десятый звонок на телефонные номера российских граждан — мошеннический. По официальным данным МВД, только за 2020 год в рекордные четыре с половиной раза выросло количество афер с применением банковских карт: злоумышленники атаковали 190,2 тыс. банковских карт российских граждан. При этом с помощью интернета было совершено 300,3 тыс. преступлений (+91,3%), с помощью средств мобильной связи — 218,7 тыс. (+88,3%).

