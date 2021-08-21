На Курилах будет создан практически полный офшор

Правительство РФ планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону, практически полный офшор. Об этом РБК заявил полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

«Это практически офшор. То есть, налогов на Курилах почти не останется. Это первое, второе — не просто будут сняты ставки налогов, а у тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов», — сообщил Трутнев.

По его словам, предлагается также не проводить там никаких проверок в течение как минимум десяти лет после начала предпринимательской деятельности.

Как сообщал Expert.ru, правительство планирует увеличить темпы экономического развития Курильских островов в ближайшие пять лет. По словам Трутнева, на этой территории останутся только налоги на доходы физических лиц.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение о введении особого налогового режима на территории Курильских островов, в частности, планируется освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, на Курилах предполагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%. До конца августа на рассмотрение правительства должны быть представлены согласованные предложения по созданию такого режима.

