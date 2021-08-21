Путин восхитился «волжскими далями»

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород по случаю празднования 800-летия города. Он осмотрел центральный парк отдыха «Швейцария» и посетил гала-представление «Начало нового», где поздравил нижегородцев со знаменательной датой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«От всей души поздравляю вас с 800-летием Нижнего Новгорода, поздравляю всех, кто здесь родился, вырос, чья жизнь, учеба, свершения, первая любовь, самые добрые семейные воспоминания связаны с этим прекрасным городом, кто относится к нему с особым уважением, восхищается его величием и красотой, волжскими далями, от которых буквально дух захватывает», – заявил Путин на праздничном концерте.

Президент отметил, что еще Илья Репин правильно назвал Нижний городом, «царственно поставленным над всем востоком России». Путин также напомнил, что под руководством Минина и Пожарского нижегородцы, действуя «купно заедино», сделали все, чтобы положить конец Смуте. Здесь родились механик Кулибин и математик Лобачевский, а в советское время в институтах и на предприятиях города создавались уникальные технологии мирного атома и ядерный щит страны.

Глава государства рассказал нижегородцам о планах городских властей по созданию Ледового дворца, квартала высоких технологий с 10 тысячами высокотехнологичных рабочих мест и студенческого городка. По словам Путина, к юбилею города было выделено более 30 млрд рублей. На эти деньги приведены в порядок объекты Кремля, Чкаловская лестница, благоустроен городской парк.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, проводя по обновленному парку экскурсию для президента, рассказал, что он был назван «Швейцария» еще в 1903 году за склоны и ландшафты, которые напоминали Альпы. По его словам, к юбилею города была проведена реконструкция 52 га парка в районе верхнего плато, с которого открываются «фантастические виды» на Оку.

Ранее Expert.ru сообщал, что Владимир Путин побывал в Коневском Рождество-Богородичном мужском монастыре, который расположен на острове Коневец в Ладожском озере. Президент уже посещал этот монастырь пять лет назад. В 2016 году он дал поручение восстановить основной храм и скит Коневской иконы Божьей матери. При финансовой поддержке «Роснефти» в монастыре были проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы, по архивам удалось воссоздать весь комплекс.

