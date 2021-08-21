Семеро осужденных сбежали из психдиспансера в Бурятии

Из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии сбежали семеро осужденных. Об этом сообщается на странице регионального минздрава в Facebook.

«В отделение находилось 59 человек, 7 из которых сбежало. На место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий на место выехало руководство МВД и Минздрава РБ», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что при побеге поверхностные раны осколками стекла получил только санитар психдиспансера. Ему оказали помощь, в госпитализации он не нуждается. Местным жителям посоветовали проявлять бдительность и следить за детьми.

По данным источника «Интерфакса», сбежавшие устроили погром в отделении и взломали двери. Трое из них осуждены за тяжкие преступления, четверо — за преступления средней тяжести и мелкие проступки. Как сообщил Telegram-канал «112», у них диагностированы умственная отсталость, шизофрения и расстройство личности.

Как ранее сообщал Expert.ru, в России планируют кардинально сократить численность осужденных в колониях за счет исправительных центров. В них планируется переместить до 300 тыс. заключенных. По словам главы Минюста РФ Константина Чуйченко, это уменьшит финансовую нагрузку, и еще больше отразится на положении страны в мировом рейтинге пенитенциарных служб.

