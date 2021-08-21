Телеканал «Дождь» внесли в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов телеканал «Дождь», издание «Важные истории» и семерых журналистов. «Дождь» намерен обжаловать это решение, сообщил ТАСС главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

Согласно реестру, размещенному на сайте Минюста 20 августа, иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике, ООО «Телеканал "Дождь"», главный редактор «Важных историй» Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, а также журналисты издания Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. Кроме того, в реестр включен руководитель общественного движения «Якутия. Наше мнение» Степан Петров.

«Конечно, мы будем это обжаловать, потому что это решение незаконное. И главное, это решение противоречит здравому смыслу. Проблема в том, что мы ни от кого ничего не получали, кроме сообщения на сайте министерства юстиции. "Дождь" не является иностранным агентом. Иностранного финансирования телеканал не получает», — заявил ТАСС Дзядко.

Он подеркнул, что телеканал продолжит работать в штатном режиме. По его словам, доступ к финансовой отчетности СМИ может получить любой желающий, открыв на странице «Дождя» ссылку «финансовая отчетность».

Главный редактор «Важных историй», признанных СМИ-иноагентом, Роман Анин в эфире телеканала «Дождь» также заявил, что деятельность не прекратит. По его словам, у издания много раследований и под пометкой, которая «аудитории все больше нравится», темпы работы будут только наращиваться.

15 июля Минюст причислил к иноагентам 13 журналистов «Проекта», «Открытые медиа» и «Радио Свобода», 23 июля в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включили латвийское юрлицо The Insider SIA, являющееся администратором доменного имени портала The Insider.

По закону физлица—иноагенты должны раз в полгода представлять отчет о своей деятельности, сведения о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, полученных от иностранных источников. Также они обязаны указывать наличие статуса иноагента в распространяемых материалах. Им запрещено работать в госструктурах и органах местного самоуправления.

Как сообщал Expert.ru, Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ заблокировала ряд сайтов, связанных с нежелательными организациями экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского. В частности, были заблокированы сайты «Открытых медиа», «МБХ Медиа» и «Правозащиты Открытки». Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательными организациями несколько проектов экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского, среди которых Open Russia Civic Movement, Open Russia.

