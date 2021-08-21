Ученый назвал причины роста мужского бесплодия в России

За последние 20 лет число бесплодных мужчин-россиян увеличилось почти вдвое. Профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета, доктор медицинских наук Дмитрий Еникеев рассказал РИА Новости, что на мужскую фертильность негативно влияет целый ряд факторов: от экологии до малоподвижного образа жизни. Эта ситуация характерна для всех развитых стран и ученые полагают, что пандемия коронавируса проблему только усугубит.

«В России сейчас наблюдается тенденция к снижению числа фертильных мужчин. По данным Росстата на 2018 год, частота мужского бесплодия за 18 лет выросла почти в два раза. По статистике, самая высокая она в Северо-Кавказском федеральном округе (281,4 случая на 100 тыс. мужского населения). Самая низкая — в Южном федеральном округе (33,4 случая на 100 тысяч)», — пояснил Еникеев.

Он рассказал, что ученые из Института цитологии и генетики СО РАН недавно сравнили качество спермы и уровни тестостерона в крови у мужчин Новосибирска, Улан-Удэ, Кемерова и Якутска. В двух последних городах показатели оказались хуже всего. Исследователи связали это с плохой экологией. Кроме того, по словам профессора, мужское бесплодие могут провоцировать неумеренное использование в сельском хозяйстве пестицидов и химикатов, которые разрушают эндокринную систему человека, а также хронический стресс, неправильное питание и сидячий образ жизни.

Также, в конце прошлого года появилось сразу несколько научных работ, демонстрирующих, что при тяжелом течении коронавируса риск бесплодия у мужчин возрастает. Однако для окончательных выводов этих данных пока недостаточно.

Ранее Expert.ru писал, что препараты от COVID-19 разработаны на основе технологий, уже ранее применяемых в медицине. По словам главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, ни одна из имеющихся в России вакцин не оказывает влияние на репродуктивную систему и к бесплодию привести не может.

