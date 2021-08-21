Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду квартир

Налоговый вычет с расходов на аренду жилья могут ввести в России для развития арендного рынка и вывода его из тени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу Минстроя, размещенную на портале проектов нормативных правовых актов.

«Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям», — говорится в проекте.

Минстрой предлагает закрепить эту инициативу в госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Кроме того, планируется снизить госпошлину за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности, а также создать цифровые инструменты для рынка аренды.

Долгосрочную аренду также предлагают использовать как альтернативу предоставления жилых помещений в собственность в качестве меры жилищной поддержки.

Госпрограмма может вступить в силу уже в 2022 году, когда заработает новый налоговый вычет пока не известно.

По данным Минстроя, порядка 5,7 млн российских семей арендуют жилье. Это составлят 10% от общего числа домохозяйств, тогда как в развитых странах этот показатель достигает 40%, а в крупнейших городах мира — 80%. Основная проблема состоит в том, что большая часть арендного фонда находится в теневом секторе российской экономики и не приносит доходов в бюджет.

Как ранее сообщал Expert.ru, Минфин называет налоговую нагрузку на граждан России «одной из самых низких в мире», поскольку большинство граждан уплачивает НДФЛ по ставке 13%, а в других странах базовые ставки налогов на доходы могут достигать и 35%. Однако для оценки реального уровня налогообложения доходов населения нужно учитывать не только базовые ставки налога, но и объем налоговых вычетов, доступных конкретным людям, а также объем получаемых ими социальных пособий, не облагаемых налогами. Прежде всего это касается нагрузки на семьи с детьми, которые во многих странах имеют право на налоговые вычеты и являются получателями пособий.

