В России впервые демонтировали здание с помощью лазера

Ученые Троицкого института инновационных и термоядерных исследований изобрели и опробовали специальный мобильный лазер, позволяющий разрезать опасные металлические конструкции на большом расстоянии. Новым способом были демонтированы металлические каркасы трех бункеров на ликвидируемом комбинате в Карелии, сообщается на сайте института.

«Мобильный лазерный комплекс (МЛК) создан в рамках выполнения единого отраслевого тематического плана госкорпорации "Росатом". С помощью оборудования можно разрезать конструкции толщиной до 250 миллиметров как на суше, так и под водой, в диапазоне температур от минус 50 до плюс 40 градусов по Цельсию», — пояснил заместитель гендиректора института Азамат Беданоков.

Пробный демонтаж проводился совместно со специалистами ООО «Демолишн», которое специализируется на разборке сооружений. Как отметил директор по развитию этой компании Антон Тарасов, при дистанционной лазерной резке и комплекс, и персонал находятся на безопасном расстоянии от объекта, до 100 метров, что очень важно при ликвидации заброшенных и аварийных промышленных зданий. Кроме того, МЛК мобилен, автономен и экономичен, специалисты компании уже планируют использовать его в своей работе.

Как сообщил Expert.ru научный руководитель Института прикладной физики РАН Александр Литвак, самый мощный в России лазер создан почти пятнадцать лет назад и имеет мощность 0,5 петаватта. Это примерно в 50 раз больше, чем мощность всей электроэнергетики на Земле. Но его импульс очень короткий, 45 фемтосекунд. Длительность импульса — всего 15 длин волн оптического излучения.

