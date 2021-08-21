За сутки коронавирус выявили у 21 тысячи жителей РФ

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 21 тысячи жителей РФ. Вылечились от инфекции 20 647 человек, скончались — 797. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 21 августа в России выявлено 6 726 523 заболевших коронавирусом (+21 000 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (1 852), Санкт-Петербурге (1 665) и Подмосковье (1 119). Наименьшее — на Чукотке (16) и в Ненецком АО (10).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 6 004 052 жителей РФ, умерли — 175 282. В данный момент 547 189 российских пациентов проходят лечение от COVID-19. Доля выписанных, по данным оперштаба, в стране выросла до уровня в 89,3% от общего числа заразившихся.

Москва продолжает лидировать среди регионов по случаям заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в столице было зарегистрировано 1 553 163 заболевших, выздоровели после перенесенной инфекции 1 425 773 горожан, умерли — 26 927.

Как ранее сообщал Expert.ru, центр имени Гамалеи модифицировал вакцину «Спутник V» специально под дельта-штамм. Как сообщил глава учреждения Александр Гинцбург, вакцину начали делать на основе последовательности «дельта»-штамма, но будет ли она лучше, эффективнее против новой смертоносной разновидности коронавируса, чем вакцины на основе первого «уханьского» штамма, «априори никто сказать не может».

