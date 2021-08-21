Житель Курил приплыл в Японию, чтобы просить убежища

Российское посольство в Японии выясняет ситуацию с россиянином, который самостоятельно переплыл с острова Кунашир на Хоккайдо, чтобы попросить политического убежища. Об этом ведомство сообщило в Facebook. По данным СМИ, речь идет о безработном уральце, получившем дальневосточный гектар.

«В связи с появившейся в японских СМИ информацией об обратившемся к местным властям российском гражданине, который якобы попросил политического убежища, сообщаем, что Посольство России в Японии и Генконсульство России в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств», — говорится в сообщении дипмиссии.

По данным агентства Kyodo, нелегально прибывшего россиянина сначала отправили в полицию города Саппоро, а затем в миграционное бюро. Ему либо предоставят убежище, либо депортируют из страны.

В администрации Южно-Курильского городского округа «Интерфаксу» сообщили, что речь идет о 40-летнем уроженце Урала, который по интернету получил дальневосточный гектар в районе села Головнино на острове Кунашир. Переехал он туда три года назад, жил в селе Дубовое в заброшенном доме, постоянной работы не имел, подрабатывал «там-сям», то грузчиком, то трактористом. При осмотре в его доме были «обнаружены плакаты Японии». В селе его не видели с 17 августа, а 19 августа стало известно о его задержании.

Российский остров Кунашир находится примерно в 20 км от восточного берега японского Хоккайдо.

Ранее Expert.ru писал, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в эпицентре скандала на Олимпиаде-2020 в Токио, вылетела из Японии в Польшу, где ей будет предоставлено политическое убежище. Об этом рассказал глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин. По его словам, бегунья находится на постоянной связи с Международным олимпийским комитетом (МОК) и японской полицией.

