Эксперт рассказала, как правильно чистить память смартфона

Память смартфона более всего «пожирают» суперприложения по доставке заказов или вызову такси, а также чаты, музыкальные сервисы и библиотеки. Аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова рассказала агентству «Прайм», как лучше всего очищать гаджет от «мусора».

«Вес приложения можно проверить в настройках, главный фактор здесь — тип приложения. Чем больше у приложения функций, тем оно тяжелее. К примеру, фонарик, завязанный на одну кнопку, займет минимум места. А суперприложения вроде Яндекс.Go, где можно и вызвать такси, и заказать доставку — самые тяжелые», — отметила Гильфанова.

В чатах, музыкальных сервисах и библиотеках нередко могут храниться по нескольку копий одного объекта — фото или аудиофайла. Такое утяжеление происходит из-за того, что крупные приложения делают, как правило, несколько команд разработчиков, и каждая отвечает только за свой функционал, пояснила эксперт.

Гильфанова посоветовала очищать память смартфона встроенными программными средствами. У устройств Apple лучше всего использовать функцию «Сгрузить» — так будет освобождено место, занимаемое приложением, и при этом сохранены все данные.

У смартфонов на базе Android для очистки памяти нужно войти в «Настройки», затем — в «Приложения», далее — «Сортировать по размеру» — выбрать приложение — память — очистить данные/очистить кэш.

Гильфанова добавила, что у многих «мусорных» приложений есть встроенные средства очистки. Так очистить кэш и медиафайлы можно у мессенджеров и браузеров. В случае с мессенджерами в настройках есть отдельная поднастройка, которая подскажет, что делать с загружаемым контентом, чтобы не «съедать» память.

Ранее Expert.ru сообщал, что человечество через 10 лет перестанет пользоваться смартфонами, и мобильный телефон станет рудиментом, на смену устройству придут другие технологии. Об этом сообщил директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд. Подобные прогнозы звучат в последнее время все чаще. Так, еще пять лет назад основатель Facebook Марк Цукерберг, выступая на форуме China Development Forum 2016, предсказал появление принципиально новых компьютеров и мобильных устройств уже через 10-15 лет.

