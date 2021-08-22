Глава МИД Франции сообщил, когда «Талибан»* получит международное признание

Террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ) может претендовать на международное признание, только если выполнит ряд условий, заявил в интервью Le Journal du Dimanche глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Прежде всего, по его словам, талибы должны прекратить террористическую деятельность и разорвать связи с «Аль-Каидой» (запрещена в России).

«Также талибы должны уважать права человека и дать возможность афганцам, чьим жизням угрожает опасность, покинуть территорию страны. В противном случае Афганистан станет государством-изгоем», — заявил Ле Дриан.

Он также признался, что чувствует «моральную ответственность» за афганцев, которым может грозить опасность за их сотрудничество с западными странами. Глава французской дипломатии попросил США оставаться в Кабуле столько, сколько потребуется для их эвакуации.

В аэропорту Кабула, по его данным, в ожидании вылета сейчас находятся десятки тысяч человек.

Ранее Expert.ru сообщал, что в данный момент правление «Талибана» вообще никак не оформлено. Как пояснил профессор ВШЭ, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев, была договоренность, что через полгода пройдет лойя-джирга, типа народного собора, и там будет установлен новый Афганистан. А все, что пока обещают, — это на переходный период. И как только его власть установится, «Талибан» постепенно станет привычным «Талибаном».

*Организация запрещена в России.

