Китаец проанализировал традиции русского гостеприимства

Приходя в гости к русским друзьям, важно помнить о некоторых традициях, которых стоит придерживаться, чтобы не потерять их раположение, предупреждает китайский интернет-пользователь. Издание Sohu опубликовало его советы по традиционно русскому поведению в гостях и за столом, в частности.

«Русские не любят непрошенных гостей, поэтому, если вы хотите навестить их, вам необходимо заранее им написать и договориться о визите», — дал первый совет блогер.

Также он посоветовал принести что-нибудь в подарок, например, цветы. У русских нет привычки показывать дом, поэтому лучше сразу проходить к столу, пишет китаец. Причем, нельзя усаживаться на углу, так как, «согласно русскому суеверию, из-за этого не выйти замуж или не жениться в течение следующих семи лет». Во время еды лучше разговаривать о политике, литературе и фильмах, в разговоре не стоит у женщин спрашивать их возраст, так как у всех он обычно заканчивается на отметке «слегка за 40».

«Русские не хвастаются своим здоровьем и не любят, чтобы другие им хвастались. Гораздо чаще можно услышать, как русские жалуются на свое плохое здоровье, а окружающие сочувственно им подсказывают, куда лучше обратиться за помощью, лечением и какие лекарства лучше использовать», — отметил наблюдательный блогер.

Еда и погода русских не особо интересует, зато можно поговорить о детях, работе и увлечениях. Но ни в коем случае нельзя спрашивать о наличии у девушки мужа, потому что в России много матерей-одиночек и незамужних, и их таким образом можно обидеть.

«Не задерживайтесь в гостях слишком долго, даже если хозяин радушно просит вас остаться», — посоветовал напоследок китаец.

