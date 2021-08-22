Меркель и Зеленский пришли к единому решению по Донбассу

В Мариинском дворце Киева состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. По итогам переговоров оба лидера заявили, что для урегулирования ситуации в Донбассе необходимо придерживаться «нормандского формата», передает ТАСС.

«Приоритетной темой наших сегодняшних переговоров был вопрос мирного урегулирования в Донбассе. Важно, чтобы в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) была консолидированная позиция по плану мирного урегулирования, которая должна основываться на кластерах», — заявил Зеленский на брифинге.

Он подчеркнул, что Киев стремится добиться режима стабильного прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами и открытия КПП «со стороны оккупированных территорий», а также доступа туда представителей Международного комитета Красного Креста.

Ангела Меркель также высказалась за продолжение работы по этой проблеме в «нормандском формате», в том числе на высшем уровне.

«Я выступаю за работу над тем, чтобы еще раз провести встречу», — заявила она.

Ранее Expert.ru сообщал, что Ангела Меркель, уходящая этой осенью со своего поста, продолжает совершать прощальные визиты. Ее встреча с Владимиром Путиным не ознаменовалась, да и не могла ознаменоваться серьезными дипломатическими прорывами. Она, скорее, продемонстрировала, что у преемника Меркель, кем бы он ни был, будет много работы на российском направлении германской внешней политики.

