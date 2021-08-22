Меркель назвала условие введения санкций против «Северного потока — 2»

Российский газопровод «Северный поток — 2» может оказаться под санкциями в том случае, если Москва решит использовать его «в качестве оружия». Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который подчеркнул, что считает «Северный поток — 2» «оружием» России, а не экономическим проектом, передает ТАСС.

«Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие», — заявила Меркель.

По ее словам, транзит газа через Украину необходимо продолжить после 2024 года и уже нужно начинать переговоры на эту тему. При этом, она также подчеркнула, что Европа хочет достичь климатического нейтралитета, а это значит, что через 25 лет из России в ЕС «не будет поставляться газ или будет поставляться в очень малом количестве».

Ранее, выступая на брифинге после переговоров с Меркель, Зеленский отметил, что Киев рассматривает «Северный поток — 2» только через призму безопасности и считает его «опасным геополитическим оружием со стороны Кремля», а не экономическим проектом.

«Я считаю, что это оружие, и не замечать, что это оружие не только для Украины, а для всей Европы, не правильно. Я считаю, что это настолько опасно, что даже сейчас, пока проект не достроен, мы видим, кто контролирует цены на газ в Европе и как они меняются, прыгают вверх, поэтому это вопрос политический и вопрос безопасности», — подчеркнул он.

Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой — 27,5 млрд кубометров в год. Первая нитка уже уложена. Полностью завершить работы планируют до 12 сентября. Судну «Фортуна», покинувшему датские воды, осталось проложить трубы в водах Германии на участке протяженностью 13-14 километров.

Ранее Expert.ru сообщал, что «Газпром» заявил о готовности начать поставки природного газа в ЕС по трубопроводу «Северный поток – 2» уже в этом году. Может быть поставлено порядка 5,6 млрд кубометров газа. На данный момент «Северный поток – 2» построен на 99%, однако оператор проекта – Nord Stream 2 AG – не называет точных сроков окончания его строительства. Кроме завершения строительства и пуско-наладочных работ, газопроводу предстоит пройти сертификацию в ЕС.

