Под Ярославлем на 3D-принтере напечатают новый поселок

Резидент Фонда «Сколково», компания «АМТ» приступила к застройке поселка под Ярославлем при помощи полевого строительного принтера S-300. На полутора гектарах земли в ближайшее время возведут 12 домов, подключенных ко всем коммуникациям. Сейчас достраивается первый дом, сообщается на сайте фонда.

«Согласно предварительной оценке, стоимость квадратного метра составляет около 20 тысяч рублей. Дом общей площадью 46 кв. метров без отделки обойдется в 914 тыс. рублей. Коттедж площадью 100 кв. метров планируется собрать за 30 часов», — уточнили в пресс-службе «Сколково».

К участку уже подведены вода, электричество и канализация. После постановки на кадастровый учет дома планируют сделать мини-гостиницами при учебном центре «АМТ», где преподают строительство на 3D-принтерах.

«Строительный 3D-принтер позволяет реализовать любую фантазию архитектора: ему все равно, что печатать – простое прямоугольное здание или дом с лекальными фасадами, башенками и колоннами. И максимально автоматизировать процесс, благодаря чему время на строительство снижается в полтора раза по сравнению с традиционным», — отметил гендиректор «АМТ» Александр Маслов.

Ранее Expert.ru сообщал, что российские ученые, объединив усилия в рамках Физтех-школы электроники, фотоники и молекулярной физики МФТИ и группы компаний «Лазеры и аппаратура», соединили в одном 3D-принтере еще и три процесса сразу: получение, доставку и лазерное спекание наночастиц материала в процессе 3D-печати. Аналогов этой технологии в мире нет, а сама она пока не имеет названия, хотя ряд патентных документов на входящие в ее состав разработки уже получен; есть и интерес со стороны европейских коллег.

