Путин предложил разовые выплаты пенсионерам и военнослужащим

Президент РФ Владимир Путин предложил разово выплатить по 10 тыс. рублей всем российским пенсионерам, в том числе работающим и военным. Кроме того, глава государства на встрече с членами «Единой России» рекомендовал по итогам года произвести единовременную выплату военнослужащим в размере 15 тыс. рублей, передает ТАСС.

Выступая на этой встрече, министр обороны Сергей Шойгу попросил президента поддержать денежное довольствие российских военных «на достаточно высоком уровне», так как на него повлияли инфляция и пандемия. Владимир Путин на это заявил, что Центробанк и правительство предпринимают «адекватные усилия» по борьбе с инфляцией, однако дополнительную поддержку военнослужащих назвал справедливой мерой и поддержал ее.

Президент также сообщил, что годовая инфляция в России составляет 6,5%, но для пожилых граждан она превышает этот показатель «из-за структуры потребления». При этом Путин назвал недостаточной согласованную сумму надбавки к пенсии (1 тыс. рублей).

«Я бы попросил "Единую Россию", когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 тыс. рублей», — заявил президент.

Ранее Expert.ru сообщал, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 46,3 млрд рублей на специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают больным коронавирусом. Средства, выделенные из резервного фонда правительства, позволят обеспечить выплаты до ноября 2021 года.

