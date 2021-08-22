Украинские пограничники начали копать рвы на границе с РФ

В Сумской области начались мероприятия по дополнительному укреплению украинско-российского участка границы. Противотранспортные рвы роют на «угрожаемых направлениях госграницы», сообщается на сайте госпогранслужбы Украины.

«В пятом пограничном отряде создана комплексная механизированная инженерная группа, первоочередной задачей которой является обустройство инженерных заграждений в виде противотранспортные рвов на угрожаемых направлениях госграницы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пятый погранотряд охраняет участок границы протяженностью более 560 км, из которых почти 100 км проходит по рекам.

Укрепительные работы проводятся в рамках президентского указа, которым Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по реализации госполитики в сфере защиты государственной границы.

Ранее Expert.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, потому что оттуда поступает «огромное количество оружия».

