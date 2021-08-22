В Англии обосновали пользу русской бани

В Великобритании все большую популярность набирает русская баня с высокой влажностью, березовыми вениками, ведрами с ледяной водой, и войлочными шапками. Издание The Telegraph назвало ее русским секретом долголетия, приведя примеры благотворного влияния на все системы организма.

«Русские часто называют баню первым народным доктором, а в 1779 году английский врач Уильям Тук написал, что русские довольно часто используют баню вместо лекарства. И нет никаких сомнений, что это является основой их отличного здоровья и долголетия», — говорится в публикации.

Живительное воздействие русской бани теперь можно опробовать и в британских спа. Жителям туманного Альбиона пояснили, что веники из веток эвкалипта, дуба и березы используются банщиками для нагнетания пара вокруг тела. Он помогает удалить из организма молочную кислоту, соли и мочевину, одновременно облегчая поглощение кислорода.

«Русские ходили в баню задолго до того, как современная медицина доказала ее пользу», — цитирует издание книгу Итана Поллока «Когда б не баня, мы бы все пропали».

Эксперт по восточноевропейским методам оздоровления Софи Бендж также считает баню одной из самых эффективных паровых процедур.

«Люди полагают, что парение — это когда вас бьют веником. Но легкое постукивание благотворно воздействует на лимфатическую систему. Это недооцененная часть нашего организма, ведь, когда лимфа застаивается, мы начинаем болеть, потому что лимфатическая система — это дренажная система нашего тела. Кроме того, возникает ощущение, что прочищаются энергетические системы организма, потому что на них воздействуют лечебные травы», — пояснила она.

Проведенные исследования показывают, что баня очень полезна для сердечно-сосудистой системы, дыхательного и опорно-двигательного аппарата, помогает бороться с простудой и вирусами, а также улучшать самочувствие при астме.

Сооснователь Bath House — русского банного центра в центре Лондона — Роберт Прокопе подчеркнул, что баня благотворно сказывается на психологическом состоянии и психическом здоровье человека. Сюда приходят, чтобы «отключиться и перезагрузить мысли», уверен он.

