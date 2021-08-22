За сутки в России коронавирус выявили у 20 564 человек

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 20 564 жителей РФ. Вылечились от инфекции 15 414 человек, скончались — 762. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Количество выявляемых случаев заражения в России уменьшается пятую неделю подряд. Недельный прирост по смертности снизился впервые с начала июня.

«По состоянию на 22 августа в России выявлено 6 747 087 заболевших коронавирусом (+20 564 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (1 661), Санкт-Петербурге (1 481) и Подмосковье (1 184). Наименьшее — на Чукотке (11) и в Ненецком АО (11).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 6 019 466 жителей РФ, умерли — 176 044. В данный момент 551 577 россиян проходят лечение от COVID-19.

С 16 по 22 августа оперштаб сообщил о 5 545 умерших против 5 618 за предшествующие семь дней. До этого число смертей за неделю обновляло максимум восемь раз подряд.

Москва продолжает лидировать среди регионов по случаям заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в столице было зарегистрировано 1 554 824 заболевших, выздоровели после перенесенной инфекции 1 427 913 горожан, умерли — 26 978.

Как ранее сообщал Expert.ru, российский оперштаб принял решение разрешить въезд в Россию иностранцам для учебы. Министерство образования и науки разработало и вскоре утвердит необходимые правила по приему иностранных студентов. После этого иностранные студенты смогут приехать, заселиться в общежития и продолжить учебу. Для тех, кто не сможет приехать, организуют удаленное обучение.

