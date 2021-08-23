«Аэрофлот» может остаться без пилотов

Шереметьевский профсоюз летного состава обратился к «Аэрофлоту» с просьбой поднять заработную плату пилотам до допандемийного уровня. Соответствующее письмо от лица президента профсоюза Игоря Дельдюжова опубликовано на сайте ШПЛС.

Из-за экономических убытков, с которыми столкнулись авиакомпании во время пандемии, в систему оплаты труда сотрудников «Аэрофлота» «были внесены существенные изменения», объясняет глава профсоюза. Тогда «большинство работников, понимая проблемы авиакомпании, пошли навстречу и согласились на новую систему оплаты труда», но сейчас четко обозначился выход авиасообщения на допандемийный уровень (сегодня компания опубликовала результаты работы за июль 2021 года, согласно которым общий объем перевозок за месяц лишь на 16 % ниже показателя 2019 года и на 83% выше показателя пандемийного прошлого года). Последовавшее увеличение рабочей нагрузки пилотов без увеличения зарплаты привело к недовольству сотрудников.

Глава ШПЛС также опасается, что если компания не примет «срочных мер», то возобновившийся «отток пилотов из «Аэрофлота» в другие российские авиакомпании» приведет к дефициту квалифицированных пилотов.

Это не первый инцидент, вызывавший недовольство сотрудников. В мае этого года пилотам и бортпроводникам «Аэрофлота» запретили брать с собой багаж дополнительно к ручной клади, писали «Известия». Тогда Игорь Дельдюжов тоже выступал против решения перевозчика: «Это абсолютно неприемлемое решение». «Кто определил, что 10 кг ручной клади экипажам достаточно? <…> В ручной клади не провезти парфюм, шампуни, лаки, маникюрный набор, которые необходимы той же стюардессе для презентабельного внешнего вида», — объяснял он.

При этом в вышедшем в тот же день материале «Коммерсанта» утверждалось, что в действительности немногие пилоты уходят в другие российские компании, так как снижение зарплаты характерно для отрасли в целом. Большую опасность для авиакомпаний, по мнению автора статьи, представляет потенциальный уход пилотов к зарубежным конкурентам.