Акции дня: трейдеры скупают бумаги «Мечела»

Пятничное ралли продолжили обыкновенные акции угольной компании «Мечел». За дневную торговую сессию в понедельник, 21 августа бумаги подорожали на +14,79% до 96,14 рублей за штуку. В течение торгов стоимость акций достигала 97,23 рублей за бумагу, что стало новым рекордом по стоимости. «Префы» при этом упали на -0,16% до 157,70 рублей за штуку.

Акции начали пользоваться повышенным спросом еще 20 августа на фоне новостей другой угольной компании – «Распадской». В пятницу стало известно, что акционерам «Распадской» могут выплатить рекордные «дивы» - 23 рубля на акцию. Это подогрело акции «Мечела». Дополнительным фактором привлекательности для трейдеров стало ожидание отчета по итогам полугодия 2021 года по МСФО, который представят в пятницу, 27 августа.

По мнению экспертов «БКС Инвестиции», акции «Мечела» растут из-за скачка в ценах на кокс и коксующийся уголь в Китае на фоне опасений дефицита сырья на рынке. Аналитик «Велес капитал» Елена Кожухова предполагает, что бумаги подскочили на фоне новостей о запланированных затратах в размере 1 млрд рублей на экологическую модернизацию Московского коксогазового завода («Москокса») в 2021–2025 годах. Таким образом «Мечел» мог бы снизить риски в отношениях с Росприроднадзором, считает Кожухова.

Индекс Мосбиржи поднялся на +1,31% до 3883,01 пунктов. Индекс РТС вырос на +1,63% до 1649,94 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:33 мск стоила 68,72 доллара за баррель (+5,43%). Российская валюта укреплялась – 74,1 рублей за доллар.