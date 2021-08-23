Bloomberg назвал срок окончания строительства «Северного потока – 2»

Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» судном-трубоукладчиком «Фортуна» намечено на 12 сентября, сообщает РБК. В извещении для мореплавателей, которое разослало Управление по водному сообщению и судоходству Германии, «Фортуна» будет работать в немецких водах на участке протяженностью около 13–14 км.

19 августа «Эксперт» сообщал, что «Газпром» готов начать поставки природного газа в ЕС по трубопроводу «Северный поток – 2» уже в этом году. «По газопроводу "Северный поток – 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 миллиарда кубических метров газа», – цитирует заявление компании «РИА Новости».

Оператор проекта – Nord Stream 2 AG – не называет точных сроков окончания его строительства. Появившиеся ранее в СМИ сообщения о завершении строительства газопровода 23 августа в компании назвали «спекуляциями». «Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, относительно дат, а также неправильное толкование, касающееся завершения трубоукладки и строительства всего трубопровода», – заявили в пресс-службе Nord Stream 2 AG. Кроме завершения строительства и пуско-наладочных работ, газопроводу предстоит пройти сертификацию в ЕС.