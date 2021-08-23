Более 70 деловых мероприятий состоятся в рамках VI Восточного экономического форума

«Форум имеет большое практическое значение для нашего Дальнего Востока. Площадки форума существуют в первую очередь для привлечения инвестиций, обмена информацией, мнениями и опытом о том, как лучше взаимодействовать с бизнесом, какие нужно предоставлять преференции, какая поддержка предпринимателями нужна, что получается или не получается у инвесторов. Мы на каждом Форуме проводим отраслевой анализ по всем направлениям деятельности. Это и транспорт, и здравоохранение, и обучение, и туризм. Мы хотим одного – добиться от наших коллег из федеральных министерств и ведомств, руководства регионов, чтобы они постоянно держали в фокусе своего внимания вопросы, влияющие на развитие ДФО, в том числе и задачи, которые ставит перед нами Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Ключевая тема ВЭФ–2021: «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Программа Форума разделена на четыре основных тематических блока: «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», «Дальний Восток – новые вызовы и возможности», «Общая ответственность в меняющемся мире» и «Молодежный ВЭФ».

Главным событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание, которое состоится 3 сентября.

«Восточный экономический форум зарекомендовал себя как авторитетная площадка для дискуссий и обмена мнениями, где принимают участие первые лица зарубежных стран, крупные инвесторы и предприниматели. В этом году на Форуме будут обсуждаться актуальные вопросы экономики нового времени и возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. Уверен, что высокий уровень дискуссий и практическая результативность Форума будут способствовать расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развитию экономики Дальнего Востока», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

В рамках блока деловой программы «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится» состоятся сессии по таким темам, как глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики, партнерство против пандемии, цифровая трансформация, безуглеродная энергетика, креативные индустрии, наука и инновации, туризм и спорт.

В сессиях блока примут участие специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович; заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Яровая; руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова; президент Российской академии наук Александр Сергеев; генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев; председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов; генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев.

Блок «Дальний Восток – новые вызовы и возможности» включает дискуссии по широкому кругу вопросов развития Дальнего Востока, среди них инвестиции, реализация крупнейших проектов, логистика, сельское хозяйство, экспорт, информационные технологии, экономика, малый бизнес, космос и авиадоступность, перспективы программы «Дальневосточный гектар». Часть сессий будет посвящена вопросам повышения качества жизни на Дальнем Востоке.

Среди участников сессий руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков; генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов; член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич; генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов; заместитель председателя – член правления ВЭБ.РФ, генеральный директор ВЭБ.ДВ Артем Довлатов; ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никита Анисимов; председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов; президент, председатель правления ПАО «МТС» Вячеслав Николаев; член правления, первый заместитель генерального директора ПАО РусГидро Сергей Киров; заместитель президента – председателя правления Банк ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников; председатель совета директоров ООО «Группа Компаний «Русагро» Вадим Мошкович; президент Общероссийский общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин; уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов; генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов; руководитель представительства Ассоциации экспортеров и импортеров во Вьетнаме Нгуен Минь; председатель Ассоциации местных предпринимателей провинции Хэйлунцзян Сюэ Сюйлоу.

Тема «Общая ответственность в меняющемся мире» будет посвящена климатическим изменениям, развитию медицины, волонтерства, ответственному потреблению и развитию особо охраняемых природных территорий. Также будут обсуждаться общественные инициативы для развития регионов.

Спикерами выступят Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов; специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов; президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин; управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев; главный исполнительный директор Международного совета по горному делу и металлам Рохитеш Дхаван.

Участники трека «Молодежный ВЭФ», который состоится впервые в рамках Форума, обсудят такие темы, как образование и карьера, предпринимательство, новые медиа. Запланированы презентация молодежных инициатив и проектов, встречи молодежи с известными спортсменами.

В рамках деловой программы также состоятся бизнес-диалоги: «Россия – АСЕАН», «Россия – Корея», «Россия – Япония», «Россия – Индия», «Россия – Китай», «Россия – Европа». Также запланированы обсуждение Большого евразийского партнерства как эффективного механизма интеграции, Международная конференция АТЭС по высшему образованию и Международная конференция, посвященная 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

Подробная информация о программе Форума – на официальном сайте: forumvostok.ru.

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.