En+ Group приступила к монтажу рабочего колеса гидроагрегата на Иркутской ГЭС

En+ Group приступила к монтажу рабочего колеса гидроагрегата №1 на Иркутской ГЭС в рамках своей комплексной программы модернизации гидроэлектростанций «Новая энергия». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Это второй из четырех гидроагрегатов Иркутской ГЭС En+ Group, который будет полностью заменен. Рабочее колесо является центральным элементом гидротурбины, непосредственно взаимодействующим с водным потоком. Собранное рабочее колесо турбины весом в 117 тонн будет перенесено в кратер гидроагрегата с помощью специального крана грузоподъемностью 275 тонн.

Конструкция нового рабочего колеса принципиально отличается от старой модели и относится к пропеллерному типу. Изменение конструкции повлекло за собой и изменение стенок камеры рабочего колеса. Поскольку новая машина будет намного мощнее старой, для соблюдения требования жесткости проектом предусмотрено расширение стакана генератора и усиление его на нескольких уровнях. Такая технология обеспечит безопасность оборудования при сочетании нагрузок во время природных сейсмических явлений.

В ноябре 2020 года компания запустила на Иркутской ГЭС первый новый гидроагрегат, который по сравнению с предыдущим оборудованием, позволил увеличить мощность с 82,8 МВт до 107,5 МВт.

«Гидроагрегат №1 был введен в эксплуатацию в 1956 году и отработал свой нормативный срок. Новая гидротурбина - отечественного производства, она была изготовлена по спецзаказу En+ Group на заводе АО «Тяжмаш» и по частям доставлена на Иркутскую ГЭС. Это - уже второй гидроагрегат, который компания En+ Group обновляет на Иркутской ГЭС в рамках программы «Новая энергия». Всего по программе модернизации до 2023 года на Иркутской ГЭС будет проведена замена четырех гидроагрегатов из восьми, что позволит дополнительно вырабатывать до 200 млн кВт*ч. Кроме того, это существенно повысит надежность энергоснабжения в регионе», - отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

Комплексная программа модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия» реализуется на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада с 2007 года. Модернизированное оборудование на Братской, Усть-Илимской и Красноярской ГЭС уже обеспечило рост выработки до 1 712,1 млн кВт*ч за 12 месяцев 2020 года и позволило предотвратить выбросы парниковых газов приблизительно на 1 984 тыс. тонн CO2 экв. за счет частичного замещения выработки электроэнергии на ТЭС энергосистемы. О важности экологической модернизации неоднократно говорил основатель En+ Олег Дерипаска, и именно он предложил программу «Новая энергия». К 2026 году инвестиции в нее составят 21 млрд руб, а оценка дополнительных инвестиций до 2046 года в текущих ценах – около 34 млрд рублей.